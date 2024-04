Salvini, bocciata la sfiducia Oggi il bis per Santanché ma nel centrodestra è gelo 

Blindare i due ministri senza dare altro spazio alle «tesi abbastanza infondate» delle opposizioni. Le parole del capogruppo di FdI Tommaso Foti spiegano la mossa della maggioranza: invertire l’ordine dei lavori della Camera per votare subito, in serata, la mozione di sfiducia a Matteo Salvini e poi, stamattina, quella su Daniela Santanchè. La prima è stata respinta, 211 no e 129 sì, ed è scontata la bocciatura anche della seconda, anche se le due vicende hanno risvolti politici diversi. Pure all’interno del centrodestra.

Renzi si smarca

La situazione più spinosa, anche per Giorgia Meloni, riguarda la ministra del Turismo. In maggioranza nessuno ha dubbi che la sfiducia verrà respinta come il 26 luglio al Senato, quando votarono a favore solo M5S, Pd e Avs. Questa volta anche Azione chiede le dimissioni, alla luce di quanto emerso sulle società Visibilia, Bioera e Ki Group. Non Italia viva: «Santanchè ministra ha fallito e noi la contestiamo sul piano politico. Ma noi - ha spiegato Matteo Renzi - non usiamo le indagini per attaccarla». Ma la freddezza intorno alla ministra di FdI è resa dalla discussione generale sulla mozione: Aula semideserta, ai banchi del governo a tratti solo la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. La sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, esorta a non «usare a intermittenza» la separazione dei poteri, perché si «rischia di attribuire alla magistratura la funzione di comporre e scomporre i governi».

«Deciderà Meloni»

Per giorni il centrodestra ha valutato l’ipotesi di far slittare il voto, sfruttando la congestione di provvedimenti alla Camera. A metà giornata si decide l’accelerazione. «Siamo in attesa di sviluppi», si lascia sfuggire un esponente di peso di FdI. Filtra timore per le notizie che potrebbero arrivare dal Palazzo di giustizia di Milano. Nei prossimi giorni è attesa la chiusura dell'inchiesta su Visibilia per false comunicazioni sociali, e poi la Procura - a meno che Santanchè non chieda di farsi interrogare e dimostri il contrario - scaduti i venti giorni canonici, si avvia alla richiesta di rinvio a giudizio. Se dovrà affrontare un processo «la ministra farà le sue riflessioni», è il refrain nel centrodestra. «Siamo garantisti - chiarisce il vicesegretario leghista Andrea Crippa – dopodiché Meloni, che è premier e leader di FdI, deciderà di fronte a un rinvio a giudizio».

Diverso è il caso di Salvini, accusato dalle opposizioni per il patto fra Lega e Russia Unita. Ieri al momento del voto il leader leghista non era in Aula, con grande irritazione della minoranza. Il suo capogruppo, Riccardo Molinari, ha rimarcato che il patto stretto nel 2017 col partito di Putin «si svolgeva nel partenariato fra Stati e non era legalmente vincolante: se non c’è più cooperazione e interazione fra i Paesi, viene meno anche l'accordo». Il Pd con Lia Quartapelle prende atto che «la Lega ha sconfessato l’accordo» però «manca un atto formale e senza quello il rapporto non ha avuto fine», d’altronde «Meloni è stata la prima a sollevare problemi sui rapporti fra Russia e Lega, tanto che non ci sono leghisti nei ministeri di Esteri, Difesa e Affari europei».

