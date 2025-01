Salvini blinda Zaia sul terzo mandato 

La Lega serra le fila, assicura «totale sintonia» tra Matteo Salvini e il governatore Luca Zaia e blinda il Veneto. Ha un modello di «buon governo» apprezzato dentro e fuori l'Italia, per cui vale il detto «squadra che vince non si cambia». Parole scelte per la breve nota diffusa dopo il consiglio federale del partito, riunito a Roma per un paio di ore. Il segretario prova a rassicurare i suoi, in particolare la Lega veneta. Collegato via Zoom c'è Zaia. Secco nei toni, arringa i presenti ad armarsi per una battaglia che descrive come vitale per il Carroccio. Salvini - raccontano i presenti - annuisce. Insomma, ora il segnale è chiaro: la Lega non mollerà il Veneto. A costo di sfidare il limite del terzo mandato, che per legge rende non candidabile Zaia (già al terzo giro) anche se al momento una soluzione al rebus non si vede. E a costo di correre da soli e giocarsela comunque, azzardano i nordisti.

Gli interventi

Salvini è più cauto: garantisce lealtà e ostenta fiducia. «Con gli alleati troveremo una quadra - dice in tv a Bruno Vespa - e sono sicuro che nessuno voglia mettere in discussione uno dei governi più virtuosi d'Europa per mettere una bandierina da qualche parte». Fiducioso pure Giancarlo Giorgetti: la Lega è «assolutamente» al fianco di Zaia e convinto che un accordo largo «si trova, si trova». Salvini prova a chiudere così il primo round della partita che lo assedia da tempo. In gioco c'è la sorte del Veneto, da 15 anni in mano leghista con Zaia e ora ferocemente conteso da Fratelli d'Italia.

Reazioni

Non è un mistero che i meloniani non intendano cedere. Nessuna replica, al momento, se non le parole sibilline di Luca De Carlo, il senatore veneto quotato per il dopo Zaia: «Sono sicuro porterà il centrodestra alla scelta del miglior candidato per la regione». Tace Forza Italia, da sempre contraria a sbloccare il terzo mandato. La frecciata di Maurizio Gasparri («Troveremo un modo di sfamare Zaia») in risposta alle accuse del governatore, non è piaciuta affatto ai veneti. Né a Zaia che alcuni descrivono come irritato.

Intanto, incombe il congresso nazionale, atteso da molto tempo. Il segretario ne avrebbe accennato nel Federale, raccontano diversi partecipanti, proponendo che si faccia a marzo.

