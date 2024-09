Salvini bacchetta Musumeci e l’Emilia Meloni: «Io lavoro» 

Da un lato lo scontro interno alla maggioranza sull’assicurazione sulla casa contro le catastrofi, con la Lega che mette il veto su qualsiasi obbligo; dall’altro le tensioni tra il governo e l’Emilia-Romagna sui soldi stanziati e spesi, inasprito dall’avvicinarsi delle Regionali. Sull’alluvione che ha colpito Romagna e Marche si ripetono le polemiche di ogni ogni post emergenza italiana. Con la presidente del Consiglio che prova a chiamarsi fuori («Io preferisco lavorare, le polemiche le lascio ad altri») sottolineando lo stanziamento in Consiglio dei ministri di 24 milioni per affrontare la prima emergenza - 20 per l’Emilia Romagna e 4 per le Marche - e spiegando: «Siamo rimasti d’accordo con la Regione che poi valuteremo i danni quando si ha più chiara l’entità di ciò che è accaduto, nelle prime ore diventa un po’ difficile.

Ma mentre si lavora per pulire dal fango case, strade e campi, sperando che la perturbazione annunciata per domani non porti nuova distruzione, è nella maggioranza che si accendono le polemiche più forti. La Lega prende di mira il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che parla di obbligo di polizze anticatastrofi per le famiglie. Poi il ministro della Protezione Civile corregge il tiro parlando di «confronto aperto», ma non basta a Matteo Salvini che avverte: «Lo Stato può dare indicazioni, però non viviamo in uno Stato etico dove lo Stato impone, vieta o obbliga a fare». L’altra polemica è tra governo ed Emilia Romagna. Salvini dice che alla Regione «di soldi ne sono stati mandati» e dunque «sarà giusto capire se tutti hanno fatto la loro parte». Respinge al mittente la presidente facente funzione Irene Priolo, che invita lui e Musumeci ad «andare a controllare» le spese sostenute dall’Emilia-Romagna per l’emergenza alluvione nel 2023, visto che è tutto «rendicontato al centesimo» e le banche dati sono a disposizione del governo e dei ministeri.

