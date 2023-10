Salvini: «Avanti con Solinas ricandidato» 

Matteo Salvini conferma il sostegno alla candidatura di Christian Solinas e non rinuncia alla guida della coalizione in vista delle regionali in Sardegna. «Avanti con Solinas e il centrodestra unito e compatto, squadra che vince non si cambia», ha detto ieri in collegamento con la festa della Lega a Fertilia. Il leader del Carroccio aveva tirato la volata al governatore uscente e segretario del Psd’Az già a luglio, durante la sua ultima visita ufficiale nell’Isola. Rifarlo adesso, quando manca poco alla sintesi definitiva, può voler dire che le quotazioni di Solinas sono in risalita. Il compito di decidere spetta comunque al tavolo romano del centrodestra.

Tavolo nazionale

Domani è in programma un incontro tra i segretari Giorgia Meloni (FdI), Salvini e Antonio Tajani (FI). All’ordine del giorno ci sono altri temi, ma se c’è tempo si potrebbe aprire una finestra sulle regionali. Sinora, dallo stesso tavolo è emerso che sulla Sardegna, come sulla Basilicata, è necessario un approfondimento. Tradotto: i presidenti uscenti non possono considerarsi automaticamente ricandidati. Ad oggi, FdI ha indicato Paolo Truzzu, Forza Italia ha fatto i nomi di Pietro Pittalis e di Alessandra Zedda. Il nome della Lega è Solinas, appunto.

«Soci fondatori»

Ieri a Bonarcado, al Consiglio nazionale del partito, il segretario ha ricordato che «noi siamo soci fondatori, non ospiti, di una maggioranza di governo che abbiamo contribuito a costruire e caratterizzare, non dimentichiamoci che l’attuale maggioranza è a trazione sardista, non solo e non tanto perché il suo presidente è sardista, ma perché dal primo all’ultimo punto del programma abbiamo voluto contribuire con indicazioni chiare e un duplice interrogativo che abbiamo messo sempre al primo posto: quali vantaggi per i sardi, e per la Sardegna?». E allora, ha rilanciato, «visti i risultati ottenuti sulla vertenza entrate e su tutte le materie in cui ci siamo cimentati, dopo un percorso avviato in questo senso, credo serva poter proseguire su questo solco, mettere a terra le riforme avviate, continuando in un trend positivo, evitando nell’interesse della Sardegna che vi sia una soluzione che metta in discussione tutto ciò che è stato fatto». L’aveva già detto e ieri, se possibile, l’ha chiarito meglio: serve continuità. Solinas non parla di una sua discesa in campo ma, in generale, di una candidatura sardista.

Sì unanime del partito

Ma a sgomberare il campo dagli equivoci ci ha pensato il Consiglio nazionale votando all’unanimità per la ricandidatura dell’uscente. «Davanti alle legittime aspirazioni di tutti i partiti, di tutte le candidature alternative che si propongono», ha aggiunto Solinas, «noi abbiamo diritto di rivendicare con pari dignità di continuare a guidare nei prossimi cinque anni un percorso sardista di riscatto e rinascita di questa terra, al cui miglior destino abbiamo dedicato e continueremo a dedicare ogni nostra energia».Nel suo intervento ha elencato i risultati ottenuti in questi cinque anni. L’accordo sulle entrate («il più importante nella storia autonomistica») che ha consentito una riduzione degli accantonamenti da 800 a 300 milioni all’anno, 1,5 miliardi di risorse per investimenti,111 milioni per investimenti in sanità, oltre 450 come transazione per i debiti pregressi, 166 milioni in conto anticipazione per abbattere gli svantaggi dell’insularità. Tutto questo, ha detto il presidente, «per capire fino a che punto una conduzione sardista di questa Regione possa portare vantaggi concreti e tangibili».

