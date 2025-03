Salvini attacca Macron: «È matto, mai un esercito comandato da lui» 

Roma. Non vuole un esercito europeo comune e tanto meno «comandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare». Matteo Salvini prosegue nel climax di attacchi al presidente francese per porre i paletti della Lega nel dibattito sul piano Rearm Eu: fra questi il divieto di utilizzo dei Fondi di coesione o del Pnrr, così come l’invio di truppe italiane in Ucraina. Indicazioni che per il vicepremier saranno condivise dagli alleati ma anche contemplate nella strategia da presentare ai partner europei e con cui il Governo italiano pensa di ridurre i rischi di impatto sul debito pubblico. Giorgia Meloni, del resto, ha già sollevato il caso al Consiglio Ue informale.

Le posizioni

Di sicuro c’è che l’Esecutivo nazionale resta contrario all'invio di militari in Ucraina, se non sotto l'egida dell'Onu in una missione di pace. E per questo fonti del Governo sottolineano che sarà solo in veste di «osservatore» la partecipazione del capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, al summit di martedì a Parigi fra i generali della cosiddetta «coalizione dei volenterosi», destinata nelle intenzioni a garantire anche una presenza di peacekeeper (portatori di pace) dopo un eventuale accordo di cessazione delle ostilità con la Russia.

La premier

La situazione è in evoluzione. Meloni continuerà ad affrontare i vari temi sul tavolo nei prossimi giorni attraverso i vari contatti con gli altri leader europei. In particolare potrebbe farlo con quelli di Danimarca e Olanda (attesi a Roma la prossima settimana), Paesi che spingono per aumentare le spese militari introducendo qualche eccezione nelle attuali regole fiscali europee. La premier, in asse con Berlino, punta invece a una revisione del Patto di stabilità, anche al di là dello scomputo delle spese per la difesa dal calcolo deficit/Pil. Lo ha detto chiaramente nei nove minuti del punto stampa a Bruxelles, con una voce piuttosto roca, senza nascondere la principale criticità del piano messo a punto da Ursula von der Leyen: «Gran parte di queste risorse hanno a che fare con il debito», ha detto Meloni sottolineando che è «inadatto» pure il nome Rearm Eu. Puntualizzato pure il fatto che «l'Italia non intende dirottare fondi della coesione». Meloni ufficializzerà queste posizioni il 18 marzo nelle comunicazioni a Camera e Senato, in vista del Consiglio europeo. E di fronte a un bivio potenzialmente epocale per l'Ue, la premier spera che ci sia da parte delle forze politiche la massima condivisione trasversale (attraverso le risoluzioni) sulla linea che l'Italia porterà al tavolo.

L’incognita

Dopo la conclusione del vertice a Bruxelles nella notte di giovedì, ieri mattina Meloni è volata a Ginevra per la visita al Cern (l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare) e poi è rientrata a Roma, presiedendo però da remoto la riunione del Consiglio dei ministri. A Palazzo Chigi non c'era neanche Salvini, impegnato a Milano, da dove ha proseguito sulla sua linea mediatica dai toni alti, peraltro non nuova. Sull’ultima idea di inviare militari europei in Ucraina, il vicepremier italiano ha consigliato al presidente francese di «calmarsi» e «curarsi». Per l'altro numero due del Governo, Antonio Tajani, rafforzare la sicurezza europea «non è una scelta per comprare bombe e carri armati e pensare di fare una guerra», ma «significa infrastrutture, cibernetica, acciaio, significa mettere in movimento anche qualche riconversione nel momento in cui c'è una crisi dell'auto».

RIPRODUZIONE RISERVATA