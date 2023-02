Salvini attacca, Amadeus replica: «Allora cambi canale» 

Da sempre tra la politica e Sanremo è attrazione fatale. E così dopo il breve armistizio, legato alla serata ecumenica che ha aperto martedì l'Amadeus quater, con il presidente della Repubblica Mattarella, primo capo di Stato in platea, e il premio Oscar Roberto Benigni sul palco a celebrare i 75 anni della Costituzione, è Matteo Salvini a riaprire la polemica, cercando in qualche modo l'abbraccio con l'Ariston anche se da convitato di pietra.

«Se ha scelto di andarci, ha diritto di svagarsi anche il presidente della Repubblica», attacca il vicepremier e segretario della Lega che, in piena campagna elettorale per le Regionali, ne ha per tutti. «Non penso che la Costituzione abbia bisogno di essere difesa dal palco di Sanremo, che è la storia di Morandi e Ruggeri, di Luigi Tenco. Riempire Sanremo di contenuti extra Festival, dalle guerre ad altro, non mi piace. Se c'è qualche causa che va difesa a Sanremo, significa che siamo un Paese indietro. I diritti delle donne vanno al di là dal Festival», insiste, tornando a bocciare la presenza virtuale del leader ucraino Zelensky («Io sabato sarò con i miei figli, non penso mi chiedano di ascoltare la lettera di Zelensky a Sanremo. Ci guarderemo un film») e mandando un altolà a Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata di oggi: «Grande sportiva, grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull'Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti».

Da Azione al Pd ai Verdi-Sinistra, l'opposizione prende le distanze, ma intanto le dichiarazioni del ministro dei Trasporti rimbalzano anche in sala stampa a Sanremo. «Sono quattro anni che Matteo Salvini se la prende con il Festival, ma basta non guardarlo», è la replica secca di Amadeus. «Per l'ultima sera spero scelga un buon film per lui e per i suoi ragazzi. Il discorso di Paola Egonu? Tutti hanno il diritto di manifestare il loro pensiero, c'è assoluta libertà». Gli fa eco Gianni Morandi: «Come previsto anche dall'articolo 21 della Costituzione e ricordato da Benigni».

