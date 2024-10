Salvini alla piazza: non temo le toghe Orban: «Medaglia» 

La giornata comincia con l’assegnazione della scorta alla pm Giorgia Righi, minacciata via social dopo che ha chiesto sei anni di carcere per Matteo Salvini. Prosegue con la manifestazione della Lega a Palermo - con quattro ministri in piazza - mentre in aula Giulia Bongiorno chiede l’assoluzione dell’imputato del processo Open Arms «per non aver commesso il fatto». Lo sfogo di Salvini arriva nel secondo pomeriggio con un video su X: «Il 20 dicembre, prima di Natale, scoprirò se per i giudici di Palermo sono colpevole di sequestro di persona perché ho bloccato gli sbarchi di clandestini o se sono semplicemente una persona che ha fatto il suo lavoro e ha difeso il suo Paese. Conto che venga presa in considerazione la realtà e non la fantasia». Poi un attacco ai magistrati che hanno bocciato il trattenimento dei migranti in Albania: «Siamo in mano a giudici che fanno politica di sinistra pro-migranti e pro-ong, che cercano di smontare le leggi dello Stato. Questi giudici, non tutti: candidatevi alle elezioni se non vi va bene niente di quello che fa il governo o se ritenete che i confini dello Stato siano qualcosa di superato. E infine: «Però non mi fate paura da nessun punto di vista, quindi ci vediamo venerdì 20 dicembre».

Il premier ungherese, Viktor Orban, gli ribadisce pieno sostegno su X: «Siamo con te, amico mio. Salvini merita una medaglia per aver difeso l’Europa» scrive condividendo la foto dell’ingresso di Salvini nell’aula bunker del Pagliarelli. Al suo fianco, nella piazza di Palermo, anche Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli: quattro ministri leghisti su cinque, manca solo Matteo Piantedosi. Una presenza che la leader del Pd Elly Schlein disapprova: «È vergognoso che i ministri scendano in piazza contro la magistratura». «Ho il legittimo diritto di venire a manifestare non contro qualcosa ma a sostegno di Salvini», risponde Calderoli. Più ermetico Giorgetti: «Sono qui primo perché ero al governo con lui in quel momento, secondo perché sono della Lega come lui». Intanto Laura Marmorale di Mediterranea Saving Humans, tra le parti civili, ribadisce: «Noi non abbiamo mai incitato al carcere per Salvini, non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo per nessuno; al contrario di Salvini che invece non si è mai stancato di chiedere il carcere per noi».

