Salvini a processo, è il giorno della verità 

Stamattina i giudici di Palermo entreranno in camera di consiglio per decidere la sorte di Matteo Salvini: accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver bloccato nel 2019 lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong Open Arms, rischia sei anni di carcere.

Ieri a Bruxelles, poco prima di imbarcarsi per Palermo, il leader leghista e vicepremier si diceva «fiducioso e determinato» e convinto dell’assoluzione, e in un’intervista all’olandese De Telegraaf avvisava che una condanna «costituirebbe un pericoloso precedente. I ministri di tutta Europa potrebbero chiedersi se potranno fermare i migranti».

E mentre Elon Musk torna a mobilitarsi per lui («Assurdo che Salvini venga processato per aver difeso l’Italia»), in Europa a fargli sentire il loro affetto sono i Patrioti. In particolare Santiago Abascal, il presidente spagnolo di Vox che - fa sapere la Lega - gli ha espresso «totale solidarietà». Si accoda Orban con un tweet: «Giustizia per Matteo Salvini!». Fino all’omaggio corale: il gruppo sovranista in maglietta con la scritta “Colpevole di aver difeso l’Italia”.

RIPRODUZIONE RISERVATA