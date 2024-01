Salvini: a giugno vedrete quanti siamo 

Un sondaggio sugli umori nel mondo leghista, e su un’eventuale alleanza con i socialisti a Bruxelles «pur di governare in Europa». E un avvertimento: alle europee «dimostreremo chi siamo e quanti siamo, a costo di essere da soli, per poi costruire una famiglia, una comunità un cambiamento».

Messaggio a Vox

Matteo Salvini tara la strategia per le europee. Un’occasione per misurare il consenso, l’ha definita Giorgia Meloni, propensa a candidarsi per imprimere «il cambio di rotta che l’Europa aspetta da tempo». La premier indica l’obiettivo in un video a Vox, la destra radicale iberica. Parla in spagnolo, ma senza i toni del celebre comizio del 2021. Solo un messaggio di congratulazioni a Santiago Abascal, confermato leader fino al 2028. Intanto alcuni sondaggi accreditano in Francia al 31% il Rassemblement national di Marine Le Pen, che è con la Lega nella famiglia europea Identità e democrazia ma ha criticato l’estremismo sui migranti dei tedeschi di Afd, su cui non ha preso posizione la Lega. Una dinamica che sosterrebbe i sospetti di un avvicinamento tra Le Pen e Meloni, che è a capo dei Conservatori europei.

I quesiti

Intanto al vertice Italia-Africa Meloni e Salvini si preparano ad accogliere Ursula von der Leyen, che aspira al bis al vertice dell’Ue. La Commissione è un conto, l’Europarlamento un altro, ripete da settimane la premier, che con Salvini punta a una maggioranza senza socialisti. Sul tema la Lega interroga gli iscritti, con un sondaggio che va dal governo al presidente Usa ideale, dal nucleare ai 30 all’ora in città. I socialisti sono «servi del politicamente corretto, dell’immigrazione», avvisa Salvini che rilancia la separazione delle carriere dei magistrati, con la «responsabilità anche personale», per cui chi sbaglia sulla libertà delle persone. E se la prende col Corriere della sera per «attacchi quotidiani, polemiche, invenzioni, retroscena inventati, virgolettati inventati sulla Lega, su di me, su quelli che cercano di prendere per mano l’Italia».

