«Salviamo tutti i servizi del Delogu» 

Comitati, cittadini, operatori sanitari, amministratori comunali, provinciali e regionali hanno partecipato ieri alla giornata di mobilitazione per una vertenza che sembra infinita. La domanda è sempre uguale: quale sarà il futuro della sanità nel Guilcer, Barigadu e Montiferru? Interrogativo che ritorna con preoccupazione anche dopo il rincorrersi di voci su un ulteriore depotenziamento delle prestazioni di base, specialistiche ambulatoriali e dei servizi di radiologia e laboratorio analisi.

Il dibattito

Durante l’assemblea non sono mancate le tensioni. «Ho deciso di abbandonare la riunione – spiega Domenico Gallus, sindaco di Paulilatino e consigliere provinciale delegato alla Sanità- perché mi è stato impedito di concludere l’intervento. I consiglieri regionali non hanno saputo spiegare cosa hanno fatto in questi due anni e mezzo e quali azioni intendono portare avanti». Assente la direttrice della Asl Grazia Cattina, i rappresentanti nell’aula cagliaritana di via Roma sono stati chiamati ripetutamente in causa. Il consigliere Peppino Canu ha ammesso che «la situazione resta drammatica ma sul fronte della medicina di base la Regione ha avviato un piano straordinario di reclutamento con l’arrivo di 700 medici nei primi mesi del 2027, circa 60 destinati all’Asl di Oristano». Il collega Alessandro Solinas ha snocciolato numeri. «Nessuno ha la bacchetta magica, stiamo lavorando per migliorare le cose. Nell’ultima finanziaria abbiamo stanziato un miliardo». Salvatore Cau, consigliere regionale e sindaco di Neoneli per 16 anni: «Ci stiamo impegnando, vorremmo essere giudicati al termine del nostro mandato». L’esponente del Pd Antonio Solinas ha ribadito: «Dobbiamo smentire con i fatti che il Delogu sia chiuso». In apertura di dibattito, coordinato da Silvio Manca e Filomena Deriu del comitato civico, la sindaca di Ghilarza e presidente dei sindaci del distretto Ghilarza-Bosa, Eugenia Usai ha annunciato «la convocazione della Conferenza per analizzare la rete dei servizi sanitari. Inviteremo anche la presidente Todde ». Dai presidenti delle Unioni del Guilcier Salvatore Pes, del Barigadu Giampaolo Loi e dai sindaci di Bonarcado Annalisa Mele, Norbello Matteo Manca, Tadasuni Pierpaolo Pisu, sono arrivati ulteriori richiami alla realtà quotidiana: «Carenza di specialisti, ambulanze senza medico a bordo, ascensori guasti da settimane, servizi non comunicati con chiarezza alle amministrazioni locali».

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