«Salviamo Nora dall’erosione» 

Nora rischia di sprofondare: senza un intervento risolutivo ciò che rimane dell’antica città finirà inesorabilmente sommerso dal mare. Il dato che emerge dal primo incontro tecnico promosso dal direttore della Conservatoria delle Coste, Giampiero Sanna, al quale hanno partecipato il sindaco Walter Cabasino, la soprintendente Monica Stochino; e l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, è allarmante: per salvare Nora dall’azione erosiva del mare occorre fare presto.

Il sopralluogo

L’incontro segue il sopralluogo effettuato nell’area archeologica, che ha dimostrato come ad essere minacciate siano soprattutto le terme a mare, l’area del sito che più di tutte negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con l’azione erosiva delle maree. Per il sindaco Walter Cabasino, l’incontro tra vari enti è un passo in avanti importante per evitare la scomparsa di Nora: «Finalmente tutti hanno preso coscienza della gravità della situazione, nonostante gli sforzi fatti da Comune e Regione per limitare i danni, è giunto il momento di trovare soluzioni ben più durature. Senza un impegno di tutte le istituzioni Nora non potrà essere salvata e il suo patrimonio storico e culturale di inestimabile valore andrà perduto: una beffa, se si considera che quest’anno il sito prevede di avvicinare 100mila visitatori. Il prossimo passo, ora, è convocare una riunione tecnica per studiare gli interventi più efficaci: per farlo potrebbe essere coinvolto anche il Genio civile per le opere marittime».

I lavori

Per Marco Porcu, assessore regionale della Difesa dell’ambiente, occorre un intervento definitivo: «Per salvaguardare l'area archeologica di Nora, in particolare le terme romane, dai fenomeni di erosione costiera sarà necessario un’opera contrasto, così da evitare che le rovine vengano definitivamente compromesse dai ripetuti e frequenti fenomeni di allagamento, causati anche dall'innalzamento del livello del mare. Pur dovendo bilanciare la tutela del patrimonio archeologico con quella del paesaggio e dell’ambiente, è assolutamente necessario salvare un bene unico come l’insediamento archeologico di Nora».