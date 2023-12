«Salviamo l’Asproni» Migliaia di firme per il Classico di Nuoro 

Sono oltre quattromila le firme raccolte sulla piattaforma di petizioni change.org per dire no all'accorpamento tra il liceo classico Asproni e il liceo sociopedagogico e musicale Satta di Nuoro deciso dal piano di dimensionamento scolastico. Una fusione ritenuta dannosa, con il fronte del no che si fa sempre più compatto, ma non ha sortito effetti. L’accorpamento con il liceo Satta per tutti è frutto di una decisione esclusivamente economica, e non tiene conto delle specificità dell’offerta formativa. «Si mina l’identità», è l’accusa di studenti e docenti.

Ieri anche la Cisl Scuola di Nuoro, nel Consiglio generale scuola del sindacato che si è svolto a Nuoro, ha ribadito con la segretaria provinciale Giovanna Fadda «l’assoluta contrarietà a questo dimensionamento scolastico». La palla del caso Asproni, ora finisce sul tavolo della Regione. Dopo il sit-in degli studenti del liceo di Nuoro, sotto il palazzo della Provincia al grido «l’Asproni non si tocca», per salvare l’autonomia della loro scuola, il commissario straordinario Costantino Tidu aveva ribadito ad una delegazione di studenti che «l’Asproni mantiene la sua identità, e l’autonomia rimane in capo al vostro liceo, sarà quello con meno numeri a seguire». Augurandosi però un ripensamento da parte del legislatore regionale e nazionale. Il commissario aveva definito le scuole di oggi «dei fortini. Ogni dirigente si muove per conto suo» ricordando poi che la Provincia aveva stilato un documento «chiedendo che la Regione si facesse carico delle spese per garantire le autonomie» senza avere risposte. Ma non è arrivata nessuna apertura per la scuola nella provincia che vanta uno dei più alti tassi di abbandono scolastico d’Italia. Ieri il tema Asproni è rimbalzato anche nel consiglio comunale di Nuoro dove dall’opposizione Lisetta Bidoni contestava al sindaco Andrea Soddu di aver votato il piano di ridimensionamento scolastico provinciale (con il taglio di 7 istituzioni scolastiche di cui ben tre a Nuoro) senza aver mai discusso del problema in Consiglio. Dalla Cisl scuola di Nuoro, la segretaria Fadda parla di possibili agitazioni e «di un’azione di rimostranza verso uno Stato e una Regione che sembrano sordi di fronte al grave rischio della messa in atto di un simile piano di risparmio del Governo. Non c’è niente di razionale nel taglio indiscriminato e feroce delle autonomie».

