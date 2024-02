«Salviamo l’antico mulino di Nebida» 

Nel colle di “Sa Gruttixedda” a Nebida è presente l’unica testimonianza in Sardegna di un sistema di trasporto a distanza dell’energia.

Risale al 1897, quando l’energia prodotta dalle pale di un mulino a vento posto in cima ad una collina, veniva trasferita per mezzo di una catena o delle funi, ad una pompa situata al livello del mare.

L’opera

Ad oggi rimangono visibili i numerosi basamenti a forma di sella di cavallo rovesciata ed il rudere del mulino a vento: «Dal punto di vista storico e tecnologico, rappresenta una testimonianza che non ha precedenti. - racconta Andreano Madeddu, il presidente dell’associazione “Minatori Nebida” - Sarebbe opportuno promuovere il sito e creare un nuovo percorso che dia la possibilità di scoprire ad ammirare i resti delle costruzioni che furono determinanti per l’utilizzo di una tecnologia sfruttata per la prima volta in tutto il territorio nazionale (non esistono altre testimonianze) e che prende il nome di “telodinamica” a catena o a funi».

Il sito

Il colle de “Sa Gruttixedda” è da un punto di vista panoramico uno dei siti più suggestivi della costa e l’associazione da tempo non solo si prende cura di ripulire anche quel sentiero che conduce alla cima dove sono visibili i resti di un imponente mulino, ma ha condotto un minuzioso studio incentrato sull’archeologia mineraria della zona: «Rimane un grande basamento, la testimonianza di una tecnologia della “Laveria Carroccia”. - spiega Madeddu - Per il trattamento delle calamine era necessaria la costruzione di una laveria, serviva pertanto organizzarsi per poter disporre di acqua ed energia. Il problema dell’approvvigionamento idrico fu risolto con l’installazione di un mulino a vento in cima alla collina di Gruttixeddu». Il mulino a pale ed il relativo motore con trasmissione telodinamica dell’energia prodotta, era funzionale per azionare una pompa che forniva l’acqua aspirata dal mare, alla laveria. «Si costruirono così i basamenti del mulino a vento ed il relativo motore - spiega Madeddu - e lungo il percorso sino a “Corru e Cerbu”, le selle a forma rovesciata in muratura per lo scorrimento della catena della trasmissione telodinamica, ad oggi ancora ben visibili». In base alle ricerche effettuate dall’associazione “Minatori di Nebida” l’impianto venne messo in funzione, ma dopo alcune settimane le forti raffiche di vento, danneggiarono il mulino, costringendo ad abbandonare l’uso dell’innovativa nuova forma di trasmissione a discapito delle tradizionali macchine a vapore alimentate dalla lignite della miniera di Fontanamare. Le pale furono smontate e conservate fino ai primi anni del 1900 in alcuni magazzini dove oggi si trova il campo da calcio di Nebida. Ora non se ne ha più alcuna traccia.

L’appello

«Quello che occorre sottolineare - prosegue Madeddu - è come già da allora la miniera, nelle sue multiformi attività, rappresentasse un esempio di sperimentazione ed introduzione all’innovazione tecnologica. Abbiamo un tesoro da tutelare, occorre valorizzarlo al meglio».

