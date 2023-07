«Salviamo la squadra di calcio» 

Per salvare il Carbonia dal precipizio finanziario (e calcistico) è sceso in campo il Comune. Il sindaco Pietro Morittu l’ha definita «chiamata all’impegno». L’appello non è casuale e ieri si è avuto un primo appuntamento. A metà giugno una condizione economica che non è mai parsa florida (ma nemmeno tragica) è di colpo precipitata. Le casse del Carbonia (un passato regionale e nazionale blasonato, la scorsa stagione in Eccellenza, le due precedenti in serie D), languono e non poco. La dirigenza rappresentata dal presidente Stefano Canu ha più volte manifestato, se necessario, «la volontà di cedere il passo». Ma la condizione finanziaria si è rivelata così compromessa che in due settimane sono stati svincolati i calciatori e si è dimesso pure l’allenatore.

La crisi

Le cordate che da giugno sondano il terreno per capire se subentrare, per ora non vanno oltre i propositi. Ma intanto la squadra (salvo il solido settore giovanile) si è volatilizzata ed esiste il rischio di una retrocessione pilotata. Non è la prima volta che il Carbonia vive momenti così cupi. A parte i fondi regionali di settore, tutto si deve ai piccoli-medio-grandi finanziatori. Per 15 anni, 2002-2017, una solida base è stata la famiglia Giganti: «Noi abbiamo fatto il nostro tempo – spiega Renato Giganti, 82 anni – retrocedere per poi ripartire di slancio sarebbe anche fisiologico: se al momento saltassero fuori altri 6-7 imprenditori garanti, non me la sentirei di dire no a priori». A cavallo fra i due secoli toccò a Bruno Cannas la guida del club: «Da pensionato ora posso fare poco ma cercherò di attivarmi». Da 25 anni è un sostenitore economico pure Alice Surgelati: «Non ci siamo tirati indietro - analizza il manager Piero Manunza, 65 - quando in particolare occorreva sostenere i settori giovanili. Non possiamo promettere nulla: ascolteremo, valuteremo». E 30 anni fa si impegnò anche l’imprenditore Carlo Brai, 75: «Gli spazi di manovra ci sono ma bisogna capire la reale esposizione economica del club».

Le risorse

Per una dignitosa stagione, servono minimo 200 mila euro. Al tavolo delle interlocuzioni anche Canu: «Encomiabili le parole del sindaco: se serve, rimettiamo in gioco le nostre posizioni apicali». Il tempo stringe e ieri il sindaco ha avuto un incontro proficuo con le parti che si sono dimostrate interessate al progetto: «Ne seguiranno altri», conferma Morittu. Chiamata cui non si sottrae Checco Fele, 73, bandiera biancoblù: «Carbonia è la mia vita: spero di poter fare qualcosa».

