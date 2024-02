«Salviamo la postazione dell’Avos 118» 

«La postazione 118 a Sant’ Anna Arresi non si tocca». Federica Mei, presidente dell’associazione “Avos fa un appello alla neopresidente della Regione Alessandra Todde affinché si possa rivedere prima possibile il nuovo piano di riorganizzazione dell’Areus approvato lo scorso 15 febbraio: «La nostra associazione non rientra tra le postazioni del 118 territoriali dice Mei – servizio svolto da 35 anni con dedizione e professionalità. Copriamo, oltre il nostro paese, gran parte del territorio circostante, tra cui la frazione turistica di Porto Pino con il servizio in spiaggia dove mediamente, nel periodo estivo, si raggiungono migliaia di presenze giornaliere». Dal piano territoriale pare che al posto del servizio a Sant’Anna Arresi debba esserne attivato uno nuovo a Santadi, luogo in cui attualmente non è presente nessuna postazione 118. «Da chi sarà gestito questo nuovo servizio? - È la domanda che si pone anche Pierpaolo Emmolo della Socor – si rischia di non poter garantire un servizio, come quello offerto attualmente da una squadra operativa come l’Avos, presente nel territorio da anni, magari da personale senza interessi verso il territorio. Una riorganizzazione, fatta a tavolino senza tenere conto della realtà territoriale e del servizio richiesto, speriamo di essere ascoltati presto dalla nuova governatrice, il problema è stato più volte segnalato alla vecchia Giunta ma è rimasto inascoltato».

Molto preoccupata, Maria Teresa Diana sindaca del paese, «ma visto il servizio offerto dai volontari, sono fiduciosa che la postazione non venga rimossa».

