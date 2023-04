«Salviamo la poesia tradizionale» 

La gara poetica è stata un appuntamento atteso soprattutto in occasione della festa di San Giuseppe Calasanzio alla fine di agosto ma quando poi sono venuti meno i maggiori improvvisatori si è perso l’interesse e per oltre 15 anni la gara poetica è stata messa da parte. «Ha influito», aggiunge Pitzalis, «il diminuire dell’uso della lingua sarda, per questo noi con quanto facciamo vogliamo evitare che scompaia del tutto».

La poesia isilese è un patrimonio da salvaguardare. Di questo ne sono convinti i “Amigus de sa Poesia”, associazione culturale che quest’anno, dopo la recente festa del tesseramento ha all’attivo 56 soci, dieci in più dell’anno passato. Fra gli obiettivi del gruppo c’è proprio quello di recuperare un patrimonio letterario che può vantare le opere di Pietro Mura, Nino Pucci ma anche di Luigi Pitzalis, Totonio Orrù, Peppino Lecis, Gino Pucci. Nomi noti e meno noti ma che dimostrano quanto fosse forte l’inclinazione isilese verso questo genere letterario.

La tradizione

Una poesia cantata e improvvisata perché ad Isili tanti cantadores tempo fa animavano le feste e i momenti di aggregazione delle famiglie e del paese. «Isili era un paese importante in questo genere di poesia», spiega il presidente dell’associazione Luigi Pitzalis, «tante le persone capaci ma nessuno ha mai voluto diventare un professionista».

La festa

La gara poetica è stata un appuntamento atteso soprattutto in occasione della festa di San Giuseppe Calasanzio alla fine di agosto ma quando poi sono venuti meno i maggiori improvvisatori si è perso l’interesse e per oltre 15 anni la gara poetica è stata messa da parte. «Ha influito», aggiunge Pitzalis, «il diminuire dell’uso della lingua sarda, per questo noi con quanto facciamo vogliamo evitare che scompaia del tutto».

Il lavoro

Gli “Amigus de Sa Poesia” sono così impegnati nel recupero del materiale per mantenere viva l’attenzione sulla poesia sarda e sui suoi autori. Nel tempo non sono mancate altre iniziative come convegni, incontri e collaborazioni con l’obbiettivo di coinvolgere le persone per far così riscoprire il valore di questo patrimonio letterario e culturale. In oltre vent’anni di attività (anche se l’associazione è stata formalizzata solo nel 2004) il gruppo ha collaborato con varie manifestazioni e iniziative promosse in paese, l’ultima quella con la parrocchia per la preparazione della Via crucis.

L’impegno

I soci cominciano a cimentarsi nella scrittura di testi in sardo ma anche nell’improvvisazione che fanno soprattutto durante gli incontri. «Abbiamo sollecitato persino le scuole», prosegue Pitzalis «per cercare di avvicinare i ragazzi a questo mondo».

Non a caso alcuni giorni fa, durante la festa del tesseramento, l’associazione ha voluto puntare su un nuovo stile che è quello del canto alla chitarra e per l’occasione ha lanciato una promessa del genere, Alessandro Ena, 11 di Riola. Con lui Mauro Atzeni, Maurizio Mocci tenore di Riola e il fisarmonicista di Santa Giusta Roberto Cadoni.

Il futuro dell’associazione è ricco di obbiettivi ed è ambizioso. Primo fra tutti fare una raccolta della produzione isilese, quella scritta, quella delle vecchie registrazioni, per poi arrivare ad una pubblicazione, inoltre poter collaborare con le altre associazioni sarde perché possano diventare un punto di partenza per aprirsi alla scuola e all’università. «Per salvaguardare questa immensa ricchezza», chiude, «aggiunto il presidente, «è necessario puntare su i media, la scuola e la chiesa».

