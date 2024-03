«Salviamo la dialisi notturna» 

«Non c’è più tempo da perdere: si faccia la delibera per far sì che la dialisi notturna non sia messa a rischio». La richiesta arriva dai dializzati del Sulcis Iglesiente che, appena un anno fa, avevano salutato con gioia la notizia della ripresa della dialisi notturna intraospedaliera al Sirai di Carbonia. Temono, infatti, che possa accadere quanto già avvenuto nel 2022, quando la mancanza di personale aveva costretto la direzione generale a reinserire tutti i pazienti nel servizio diurno.

Il disagio

«Eppure, con la nuova carenza di personale, siamo già passati da undici a sette pazienti che possono usufruire dell’emodialisi notturna intraospedaliera che permette di poter avere poi l’intera giornata a disposizione per le proprie attività quotidiane – spiega il presidente dell’Apent Giampiero Bindo, anche lui dializzato – ricordiamoci che si tratta di un protocollo terapeutico unico in Sardegna e tra i pochi in Italia: il trattamento viene effettuato per otto ore (dalle 21 alle 5 del mattino) per tre volte alla settimana, con una qualità terapeutica notevolmente superiore per il paziente. Troviamo assurdo che si vada avanti ancora avanti di proroga in proroga con l’incubo di vederselo sospeso. Chiediamo che le promesse vengano mantenute, che si studi un sistema per rendere definitivo quanto, grazie al prezioso lavoro dei pochi medici e infermieri rimasti nel reparto, ha migliorato enormemente la qualità della vita dei pazienti.

Terapia domiciliare

Non è la sola richiesta di cui il presidente dell’Apent si fa portavoce: «Il ritardo con cui sono stati fatti i bandi per l’acquisto del materiale necessario alla dialisi domiciliare ha costretto chi ne usufruiva a sospendere il servizio – spiega Bindo – si tratta di un problema enorme per il quale i pazienti interessati hanno presentato formali reclami alla Asl, ma ad oggi non hanno avuto risposte. E, del resto, non ne abbiamo avuto neppure noi che da tempo attendiamo di incontrare la dirigenza della Asl per affrontare i problemi che rischiano di rendere la vita dei dializzati, già difficile di per sè, estremamente complicata. Non vorremmo doverci trovare ad affrontarli quando, come è già accaduto in passato, si viene posti davanti ai fatti compiuti senza possibilità di soluzione. Ricordiamo che l’intero territorio ha come punto di riferimento il reparto di Carbonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA