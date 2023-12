«Salviamo la colonia felina» Appello dopo gli incidenti 

«Se nessuno interviene della colonia felina resterà ben poco». L’allarme arriva dalla borgata marina di Torregrande. Sono ormai tanti i gatti morti dopo essere stati investiti a causa dall’alta velocità delle auto che passano nella strada dietro il lungomare, a ridosso della Villa Baldino, sia verso il porticciolo sia rientrando verso la marina. «Ciò che sta accadendo è gravissimo, la situazione ormai sta diventando insostenibile - denuncia il gattaro, Alberto Barbieri - L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa. Un gatto è stato investito e quando siamo arrivati noi, dopo diverse segnalazioni da parte di chi passava da quelle parti, era già morto».

Barbieri chiede aiuto al Comune di Oristano: «Servirebbe almeno un rallentatore - spiega il gattaro che ogni giorno si reca a Torregrande per accudire i gatti che da dieci sono passati a cinque - In questo modo le auto rallenterebbero, ma sarebbe necessario anche un cartello per indicare la presenza di una colonia felina riconosciuta. Il Comune ha tutto l’interesse di intervenire in questo senso anche perché ogni volta che un gatto viene investito e portato nella clinica veterinaria chi paga è il Comune».

Sempre Barbieri poi fa un appello a chi abbandona continuamente gli animali: «Abbandonarli è un reato. Dalla scorsa estate non si contano quelli che abbiamo trovato all’interno degli scatoloni. Quasi tutti i gatti poi sono morti». ( s. p. )

