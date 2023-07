«Salviamo insieme il Supercinema» 

Da oltre 6 mesi il Supercinema ha spento il proiettore e la scritta della struttura di via Satta sta ormai cadendo. Lo storico edificio della città, nato nel 1939, è stato luogo di incontro, confronto e svago di decine di migliaia di persone: è l’unico cinema in città, quindi oggi chi vuole vedere un film in prima visione è costretto a recarsi a Iglesias o a Cagliari. Per gli appassionati della pellicola, a Carbonia rimane solo la proposta della Società Umanitaria, che da oltre quarant’anni organizza festival e rassegne cinematografiche, le cui proposte sono, però, più autoriali o “d’essai”.

La storia

Le cause della chiusura sono diverse. Alessandro Valdes, proprietario della sala, fa un tuffo nel passato: «La mia famiglia ha gestito la sala dal 1964 al 1984 e poi ha deciso di acquistarla. Anni dopo abbiamo passato la gestione ad altri. L’attuale situazione economica ha reso sempre più complesso investire nel settore, mettendo in crisi anche gli ultimi gestori. Con un po' di rammarico ci stiamo muovendo per trovare nuovi acquirenti che decideranno che futuro dare alla struttura». Mauro Atzori, ultimo gestore, non nasconde l’amarezza: «Abbiamo gestito la sala dal 1998. Nonostante la crisi, negli ultimi anni abbiamo deciso di resistere. Ma prima il Covid e poi l’aumento dei costi energetici mi hanno costretto a desistere. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto interlocuzioni con l’amministrazione ma non abbiamo trovato soluzioni». Il sindaco Pietro Morittu precisa: «Ci dispiace che chi poteva si sia fatto sfuggire le opportunità date dal Pnrr. Abbiamo da sempre sostenuto l’attività del cinema organizzando programmi istituzionali ed eventi e continueremo a incoraggiare chi vorrà dare alla città una nuova attività cinematografica».

Gli operatori

Anche gli operatori culturali esprimono il loro rammarico. Paolo Serra, direttore regionale della Società Umanitaria: «Tutta la filiera subisce le conseguenze di questa chiusura. Nei momenti di difficoltà legati a problemi tecnici ci siamo sempre rivolti al Supercinema e oggi saperlo chiuso fa male. Fa specie, inoltre, vedere così in degrado una struttura storica». Antonello Pirotto, noto per il suo impegno nelle lotte operaie e per la sua passione per la storia cittadina: «La bella scritta sta crollando. Occorre un intervento collettivo, pubblico e privato, per non perdere la struttura. Do la mia disponibilità, invitando a farlo anche tutte le associazioni culturali, istituzioni e imprenditori, a promuovere una raccolta di fondi».

