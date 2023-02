«Salviamo il trenino e le case cantoniere che cadono a pezzi» 

Ha un po’ di nostalgia e non lo nasconde. Non lavora da qualche settimana, ma sente la mancanza delle rotaie, dei turisti, delle stazioni. Per quasi 40 anni ha vissuto le sue giornate nei luoghi raccontati da David Herbert Lawerence nel libro “Sea and Sardinia". Ignazio Onnis ha 66 anni. Vive a Nurallao. È un cantoniere in pensione, memoria storica del Trenino verde, ma anche testimone del declino di quelle linee ferroviarie che collegavano Mandas con Sorgono, Arbatax e Cagliari. Lo conoscono ovunque in Barbagia, Trexenta, Sarcidano e Ogliastra.

Il lavoro

«Ho iniziato a lavorare nel 1985 in seguito al primo concorso pubblico – racconta Ignazio Onnis – fino a quel momento facevano solo selezioni interne. Assumevano i figli dei cantonieri che andavano in pensione. Primo incarico a Villagrande, poi Nurallao e Laconi. Ho lavorato su tutte le linee. Nei primi anni c’erano tantissime corse, poi a partire dal 1996 sono diminuite drasticamente. Alla fine in alcune tratte erano rimaste solo le linee turistiche su prenotazione. Sono stato testimone di questo cambiamento. Fra Mandas e Sorgono c’erano almeno cento case cantoniere. Oggi saranno cinque o sei. Purtroppo ci sono tantissime strutture fatiscenti che rischiano di crollare. Anni di incuria a degrado hanno compromesso muri e tetti. Peccato». Ignazio Onnis conosce le storie di quelle case e della gente che ci abitava. «I cantonieri vivevano con le loro famiglie. Tutti in una stanza con il bagno all’esterno. Altri tempi».

Le giornate

«Ho sempre fatto il cantoniere – racconta Onnis – dopo l’assunzione mi era stato offerto un contratto di lavoro come guardia giurata, avrei preso uno stipendio molto più alto, ma ho detto no. Avevo anche pensato di lasciare la mansione da cantoniere per passare al personale viaggiante, ma non mi andava di allontanarmi dal mio paese». Nurallao è stato stato il punto di partenza e di arrivo: «La famiglia è la cosa più importante. Ho scelto di vivere qui e ho fatto bene. Ho trascorso le mie giornate facendo un lavoro che mi ha sempre appassionato. Sostituivo le rotaie, facevo la manutenzione e le pulizie. Ho gestito anche passaggi a livello, soprattutto quando gli assuntori andavano in pensione e non venivano sostituiti. Ho lavorato in tutte le condizioni meteorologiche, con la pioggia, il gelo, la neve, il caldo. Ma l’ho fatto sempre con entusiamo».