«Salviamo il Trenino dimezzato» 

Sergio Lorrai (40), primo cittadino di Gairo, non ha gradito il calendario: «È inadeguato e improponibile. Così come è strutturato, è inaccettabile».

Mentre era in corso il dibattito, Angelo Stochino (53), sindaco di Arzana, ha raggiunto al telefono l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro. Sarà fissato un incontro allargato a Cagliari. «È necessario aprire un ragionamento a tutela degli operatori turistici che, già reduci da anni di pandemia, pagano criticità infrastrutturali. Bisogna pensare a dei ristori nel caso per loro fosse vietato lavorare. Ma sia ben chiaro: nessuno di loro li prenderebbe per restare a casa, perché preferirebbero lavorare, piuttosto li investirebbero in promozione. L’assessore Moro si è reso disponibile a incontrarci. Si può ipotizzare anche posticipare all’autunno eventuali interventi sulla tratta, proprio per andare incontro al settore».

Sindaci e operatori turistici preparano la missione cagliaritana. Per salvare il Trenino Verde dimezzato dal calendario diffuso da Arst in vista della stagione. Ieri mattina alla stazione di Arzana, si sono incontrati i sindaci di Arzana, Lanusei e Gairo insieme a una decina di imprenditori del settore. Che, nel corso dell’assemblea, hanno chiesto aiuto agli amministratori per evitare di disperdere il valore del vettore. «Chiediamo rispetto per il territorio e per il nostro lavoro», ha detto Alessandro Murino, 41 anni, operatore turistico di Gairo.

I sindaci

Sviluppo soffocato

Sono una trentina le realtà economiche insediate lungo la tratta. Non solo ristoratori, ma anche associazioni che guidano gli escursionisti nelle visite ai complessi archeologici. Il Trenino verde versione 2023 esordirà in Ogliastra il 30 giugno. Partenza da Arbatax, capolinea Lanusei. A Gairo il vettore turistico non lo vedranno prima del 5 agosto, mese in cui sono previsti tre arrivi, più uno il primo sabato di settembre, quando per gli escursionisti sarà possibile beneficiare del servizio soltanto sulla linea Arbatax-Lanusei (ultimo viaggio 23 settembre).

