«Salviamo il polo industriale» 

«Vivo con 500 euro al mese, quando arriva una bolletta da 300 euro ne restano 200 euro per campare. Da gennaio ad agosto non vediamo un soldo: non è vita questa, non è dignità». Fabrizio Basciu è uno dei lavoratori ex Alcoa in mobilità in deroga, la sua è una delle voci dell’assemblea straordinaria convocata ieri dai metalmeccanici in piazza, davanti al Municipio di Portoscuso.

Le vertenze

All’ordine del giorno le tante vertenze che vedono coinvolti gli operai metalmeccanici, circa 1000 a rischio, una sequenza di vertenze e numeri da brivido, che danno il senso del caso-Sulcis. «Ci sono i 300 in mobilità in deroga ex Alcoa, hanno già fatto i corsi di formazione per rientrare in fabbrica ma ancora attendono, con meno di 500 euro al mese - dice Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil - ci sono i circa 300 degli appalti Portovesme srl, i loro ammortizzatori sociali scadono a febbraio, senza una proroga saranno licenziati. Ci sono poi gli operai degli appalti della centrale Enel: dopo la chiusura del 2025, cosa ne sarà di loro? La transizione deve essere giusta, prima di tutto dal punto di vista sociale. Qua rischiamo la chiusura di tutto il polo industriale. Le dichiarazioni di “strategicità” che sentiamo dalle istituzioni, devono tradirsi in atti e leggi».

L’unità

Unità tra vertenze, unità tra sindacati e sindaci. I primi cittadini del Sulcis Iglesiente sono in piazza, con le fasce tricolori. Il Consiglio comunale di Portoscuso è riunito in seduta straordinaria e approva un documento di sostegno agli operai. «Essendo uniti si possono ottenere grandi risultati - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - noi siamo al vostro fianco perché viviamo il dramma delle famiglia e l’umiliazione dei lavoratori allontanati dal loro posto di lavoro. Vogliamo più attenzione dalla Regione e dal Governo, a cominciare dalle infrastrutture e dalla programmazione industriale. Le trasformazioni industriali che portano ad una diminuzione dei posti di lavoro non sono accettabili». Durante l’assemblea i sindacati comunicano una notizia. «Oggi scadono venti contratti di lavoro alla Sider Alloys - dice Renato Tocco, segretario della Uilm - e non saranno rinnovati: è inaccettabile, i tempi del rilancio di questa fabbrica devono essere accelerati, è una vertenza che va avanti da troppo tempo e intanto circa 300 lavoratori, già formati con soldi pubblici, attendono di tornare in fabbrica». In piazza, davanti ai metalmeccanici, interviene anche don Antonio Mura, responsabile della Pastorale del Lavoro della Diocesi e parroco di Portoscuso. «Questa di oggi, con diversi livelli riuniti in piazza con un unico obiettivo, è un’immagine di speranza - dice don Antonio - l’unità deve essere il metodo da seguire con tenacia, a prescindere dalle idee di ciascuno. La campagna elettorale non distragga dai gravi problemi del nostro territorio». Le emergenze del Sulcis sono sempre le stesse da vent’anni, ricordano i lavoratori negli interventi: infrastrutture carenti, a cominciare dal porto industriale, energia, mancanza di programmazione. «Da oggi deve partire un segnale forte per arrivare ai tavoli tecnici e pretendere risultati concreti e realizzabili - dice Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl - non abbiamo bisogno di impegni, qui serve il lavoro».

Convocati

Dopo l’assemblea i primi risultati: venerdì mattina i segretari dei metalmeccanici incontreranno il Prefetto a Cagliari per discutere della situazione legata ai circa 1000 posti di lavoro a rischio. E il 7 si terrà un incontro tra sindacati e Regione per affrontare l’emergenza Sulcis.

