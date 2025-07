«Salviamo i parcheggi del centro» 

Arrivano le colonnine anti parcheggio e nel centro storico di Iglesias, dove la nuova zona a traffico limitato (Ztl) viene vissuta con insofferenza, esplode la protesta dei residenti.

La novità

«Stanno facendo di tutto - afferma Carolina Angelo, residente in via Repubblica - per rendere la vita sempre più difficile ai residenti di questa parte della città. Ogni giorno vengono eliminati posti auto che, prima dell'istituzione della nuova Ztl, non arrecavano disturbo al transito veicolare ma, al contrario, andavano ad alleggerire la cronica mancanza di parcheggi liberi». L'ultimo intervento di posa, che sta avvenendo proprio in questi giorni, riguarda via Manno e i residenti non mancano di esternare le proprie perplessità: «In questa strada - racconta Tomaso Melis, ideatore e per anni organizzatore del corteo storico medievale - ci sono al massimo dieci proprietari di automobili. Fino a ieri si parcheggiava nella via senza che nulla potesse giustificare questo provvedimento restrittivo, che va ad aggiungersi alle altre penalizzazioni alle quali noi residenti dobbiamo far fronte». Tomaso Melis vuole evidenziare inoltre un punto di vista che a suo parere non è stato preso sufficientemente in considerazione: «Ora dovremo parcheggiare le nostre automobili in altre strade contendendo quello spazio ai loro residenti. Rischia di crearsi così una situazione conflittuale che si eviterebbe con scelte amministrative più meditate e forse meno drastiche».

Il Comune

L'assessore Francesco Melis, che deve gestire questa situazione di malumore crescente, ribadisce: «Non si tratta di scelte politiche, ma di decisioni il cui fine ultimo è solamente la sicurezza dei cittadini. Tengo a precisare che nei tratti interessati vi era già un divieto di parcheggio implicito». Si pronunciano sulla questione anche i consiglieri di opposizione Luigi Biggio e Simone Saiu. «Le scelte dell'amministrazione - afferma Biggio - continuano ad apparire incomprensibili, non condivise e sempre a svantaggio dei cittadini che vengono messi di fronte a difficoltà crescenti. Non c'è quindi da stupirsi se il centro va a spopolarsi di abitanti ma anche di attività perdendo, così, la sua identità storica». Sullo stesso tenore sono le dichiarazioni rilasciate da Simone Saiu: «Sembra sia diventato un accanimento contro i residenti del cuore cittadino che incontrano ormai difficoltà addirittura nel portare la spesa a casa. Era stato detto che il nuovo regolamento della Ztl sarebbe stato provvisorio e in via di evoluzione e miglioramento, ma si continuano a utilizzare risorse economiche in opere, come le colonnine, che appaiono tutt'altro che transitorie». Ma c'è anche chi si sofferma su un aspetto prettamente estetico: «Quelle colonnine - riflette Daniela Sini, originaria di Iglesias ma residente da tempo nel Lazio - sono una forzatura nel contesto storico ove sono state posizionate. Ogni volta che rientro nella mia città natale per le vacanze trovo il centro sempre meno vivo: un rudere in più, un'altra attività chiusa e sempre più regolamenti che complicano la vita a turisti e residenti».

