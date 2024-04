«Salviamo gli alberi», 16 agenti feriti 

BOLOGNA. Tafferugli e contusioni dopo tre mesi di presidio pacifico per uno scopo nobile, salvare degli alberi. Serpeggia per lo più rassegnazione sui volti delle decine di cittadini che a Bologna hanno assistito all’abbattimento dei primi esemplari in un parco in periferia oggetto di un progetto di riqualificazione del Comune.

Dopo una sentenza sfavorevole ai comitati del tribunale civile, che si opponevano al progetto comunale di riqualificazione di un parco in periferia, ieri lo sgombero dell'area e i primi alberi buttati giù. Su una catasta di rami e tronchi campeggia un cartello sarcastico: “La città più progressista d’Europa”. Il progetto fa parte del piano sull’edilizia scolastica del Comune di Bologna con investimenti per oltre 100 milioni. Ad essere ricostruita sarà la nuova secondaria di primo grado Besta, una “scuola nel parco” che promette basso impatto ambientale. Il complesso sorge nel parco don Bosco, dove è previsto che sia salvaguardato l’80% delle alberature attuali. Per ogni albero rimosso, promette l’amministrazione, ne saranno piantati due nuovi.

La sentenza

Un percorso non condiviso da una parte della cittadinanza, che contesta l’abbattimento di alberi in salute. E così si è costituito il comitato Besta, che da dicembre è in presidio per salvare le piante, con installazioni sugli alberi e tende nel parco. Nei giorni scorsi il tribunale civile aveva respinto il ricorso dei comitati, dichiarando un difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda cautelare proposta. Il Comune così ha deciso di procedere coi primi abbattimenti e ieri mattina carabinieri e polizia in tenuta antisommossa hanno iniziato lo sgombero dell’area, occupata non solo dal Comitato ma anche via via da ragazzi, collettivi, attivisti.

L’applauso

Il bilancio finale è stato di diversi contusi (sedici fra le forze dell’ordine) e un manifestante di 71 anni ferito a una mano, portato in ospedale per accertamenti. Diversi i momenti di tensione per tutta la mattinata. Alcuni ragazzi hanno divelto un recinzione per entrare nell’area dove gli operai stavano tagliando gli alberi. Concluso l’intervento, agenti e militari hanno abbandonato l’area tra qualche applauso. «Quando sei lì con i bastoni e incappucciato, che cerchi lo scontro con le forze dell'ordine, è chiaro che l'obiettivo è un altro. Non possiamo accettare questo metodo», dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari.

