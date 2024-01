Salvi i parcheggi sulla strada principale 

Viabilità sicura e parcheggi salvi: ad Arbus arriva il Piano del traffico, redatto da esperti dell’Università di Cagliari e da tecnici esterni e costato 15 mila euro. Il progetto è nato per porre fine alla travagliata questione con l’Anas, proprietaria della Statale 126 che attraverso il centro del paese prendendo il nome delle vie Repubblica e Libertà. «La proposta – dice il sindaco, Paolo Salis – è stata spedita all’Anas per il benestare. Fra i benefici: la sicurezza, l’autonomia per regolare la sosta, multare i trasgressori, mantenere il decoro con la pulizia di mezzi meccanici».

Le ricadute

Migliorare la viabilità, favorire il trasporto pubblico, riservare i parcheggi per i residenti, con la ciliegina sulla torta: il senso unico che non sarà più provvisorio ma diventa definitivo. Fine dunque delle discussioni-fiume nei Consigli comunali fra favorevoli e contrari.

Lo studio, in particolare, prevede la sicurezza dei nodi critici lungo la rete viaria principale, soprattutto la riorganizzazione degli attuali stalli di sosta, in tutto 112. «L’analisi – riferisce l’assessora alla viabilità, Sara Vacca – si è resa necessaria in riferimento a quanto prescritto da Anas, gestore e responsabile del tratto della Statale che attraversa il nostro centro, ovvero che la sosta possa essere consentita solamente in presenza di una corsia dedicata alla marcia dei veicoli, a patto che abbia una larghezza di almeno 4 metri: questo avrebbe significato l’eliminazione di 47 parcheggi, fra l’altro in un percorso lungo il quale sono concentrate 40 attività commerciali sul totale di 60 dell’intero itinerario. Col Piano del traffico abbiamo dimostrato che solo quattro stalli verranno eliminati, rispettando il codice della strada».

I flussi di veicoli

Punto di partenza sono stati i flussi giornalieri fotografati nelle vie Repubblica e Libertà dalle 8 alle 10: in tutto 558 veicoli, 22 pesanti. I dati, determinanti per l’offerta di sosta realizzabile, sono stati proiettati in tre differenti scenari di progetto, considerando tre diverse larghezze ammissibili di corsia di marcia. Il primo, quello scelto dal Comune, prende in considerazione i tratti larghi 3 metri e comporta la perdita di 4 stalli; il secondo, con 3,5 metri di larghezza, ha 15 stalli in meno; il terzo, con 4 metri, la configurazione più restrittiva richiesta dall’Anas, porterebbe a rinunciare a 47 posti auto nel tratto dove sono presenti la maggior parte delle attività commerciali, l’ufficio postale e la farmacia.

«Doppio senso impossibile»

«Percorrere a doppio senso la Statale che divide in due il paese – sottolinea il sindaco Salis – impedirebbe la realizzazione di parcheggi: per questo abbiamo introdotto il senso unico, un’opportunità per gli utenti dei servizi che si trovano lungo il tragitto».

