Salvi i cani abbandonati in un balcone 

Due cani costretti da tempo a vivere in una piccola veranda, in mezzo ai loro bisogni, salvati grazie alla tenacia di una cittadina. Così a Pirri qualche giorno fa sono intervenuti i carabinieri della stazione: insieme agli operatori del canile Chinarello, hanno soccorso gli animali, trasferiti nella struttura. «Si è arrivati a questo perché una residente non si è fermata al primo ostacolo riuscendo a raggiungere l’obiettivo: soccorrere due cani che vivevano in condizioni igieniche pessime», sottolinea Francesca Maria Cogoni, garante per la tutela degli animali del Comune e avvocato. E lei, la cittadina impegnata in questa battaglia, è felice: «Ho deciso di non fermarmi», spiega Roberta Dessalvi, «perché la sofferenza di quei due cani mi faceva star male. Spero che altri davanti a casi di maltrattamenti e abbandono di animali lottino senza mai voltare la faccia dall’altra parte».

Doppio intervento

Perché se i due animali ora sono al sicuro, lo si deve proprio al fatto che la Dessalvi non si è fermata. «Da mesi sentivo i due cani abbaiare a tutte le ore», evidenzia. «Vivevano in un terrazzo di un appartamento. Nessuno in zona li ha mai visti fuori da quel balconcino. Sembra che il proprietario avesse anche abbandonato la casa: passava a lasciare cibo e acqua ma non sappiamo con quale frequenza. Intanto però i due cani trascorrevano le giornate in uno spazio ridotto e in mezzo ai loro bisogni». C’è stato un primo intervento, dopo la segnalazione della cittadina sotto il coordinamento della Garante per la tutela degli animali: «Vigili del fuoco, Polizia Locale e veterinario sono intervenuti ma, per decisione dello stesso veterinario, si è deciso di non procedere con il sequestro dei cani», proseguono la Dessalvi e l’avvocata Cogoni. La residente ha deciso di continuare la sua battaglia: «Sono andata a denunciare tutto ai carabinieri di Pirri», spiega. E questo ha portato al decisivo intervento.

Liberi

I militari, con la querela dettagliata, hanno raggiunto la palazzina. Si stava per procedere con il sequestro dei due cani ma il padrone degli animali, contattato, ha deciso di rinunciare alla proprietà. Questo ha consentito l’immediata consegna dei cani agli operatori di Chinarello. «Insieme», dice la Dessalvi, «si può davvero fare qualcosa per tutti gli animali e per il loro benessere». L’avvocata Cogoni aggiunge: «Molte persone si fermano davanti al primo no, senza conoscere i diritti degli animali e senza sapere che le forze dell’ordine, come pubblici ufficiali, possono far scattare il sequestro di animali in pericolo o maltrattati. La scusa dei canili pieni poi non regge: come ufficio del garante noi stiamo lavorando per svuotare le strutture e per aiutare tutti gli animali».

