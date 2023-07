Un marinaio australiano e il suo cane Bella sono sopravvissuti per due mesi nell'Oceano Pacifico mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano è stata danneggiata da una tempesta. La barca aveva lasciato il Messico per la Polinesia francese in aprile. Tim Shaddock, 51 anni, e il suo fedele amico sono stati portati in salvo da un peschereccio dopo essere stati avvistati da un elicottero.