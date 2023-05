«Salvi dalle fiamme per miracolo» 

L’incendio è divampato poco dopo le 20, quando Gabriella Vacca e Efisio Pisu sono saliti per cucinare. «Noi all’inizio non ci siamo accorti di niente – racconta la donna -. È stata una questione di pochi attimi. Ci siamo allontanati per prendere i pesci e abbiamo sentito le urla dei vicini che abitano di fronte che vedevano le fiamme. È bastato quell’attimo in cui ci siamo spostati al piano di sopra a salvarci, sennò chissà cosa sarebbe successo se ci fossimo trovati in mezzo alla fiamme». Da dove sia partito il fuoco non si sa: «Forse dalla pentola ma saranno i vigili del fuoco a dirlo. Purtroppo tutta la mansarda ha preso fuoco».

Qualcosa però è andato storto e a salvarli è stato il caso: i due coniugi erano infatti scesi al secondo piano per prendere i piatti quando su tutto è andato a fuoco. Le fiamme, che non si sa se partite da una pentola o da una perdita di gas, in poco tempo hanno divorato tutto: la cucina rustica, il bagnetto, il terrazzino. Soltanto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le cose andassero ancora peggio. In mezzo al caos e al panico il palazzo è stato sgomberato: tra le persone evacuate anche un disabile.

Era la serata della cena a base di pesce. Gabriella Vacca 67 anni e Efisio Pisu 72, martedì dovevano preparare spigole e orate. Rigorosamente nella mansarda della loro abitazione in via Praga 55 per non lasciare cattivi odori in casa.

Il racconto

Danni ingenti

E il giorno dopo il rogo nella palazzina a due piani c’è ancora l’odore acre del fumo e ci sono i residenti che armati di secchi e stracci tolgono via la fuliggine dai pianerottoli. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 2 di ieri per mettere in sicurezza il tetto di legno della mansarda e per precauzione hanno fatto evacuare anche i residenti, tra cui c’era anche un disabile. E ieri non c’era nemmeno la corrente e neanche l’acqua con inevitabili disagi per tutti .

«All’inizio noi non ci siamo accorti di niente» racconta Adriano Piscedda dalla sua abitazione proprio di fronte alla casa incendiata, «soltanto quando sono arrivati i pompieri abbiamo visto i lampeggianti e ci siamo affacciati per vedere cosa stava succedendo e abbiamo visto le fiamme. Spaventati non proprio, perché comunque abbiamo visto che i vigili stavano subito intervenendo».

Un altro residente ricorda invece gli episodi del passato. Nella palazzina a fianco, nel 2003, un uomo aveva tentato il suicidio con delle bombole a gas creando il panico e un’altra casa aveva preso fuoco nel 2006.

