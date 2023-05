Salvezza, giochi ancora aperti 

Ultime partite di C1 e ultimi verdetti del campionato. Il playout per la permanenza nel massimo campionato regionale sarà tra Parco Cross Città di Serrenti e la vincente dello spareggio tra Dym Sport e Orisanese. Decisivi proprio i risultati dell’ultima giornata di campionato. La vittoria del Futsal Villasor per 3-1 sul Città di Cagliari, grazie ai gol di Gai, Pillitu e Secci, ha permesso il sorpasso in classifica sul Serrenti, battuto 9-5 dall’Ichnos Sassari. La Dym Sport ha invece perso 10-6 il derby contro il Futsal 4 Mori, chiudendo a pari punti con l’Oristanese. Le due squadre dovranno così disputare lo spareggio per conquistare il playout.

Coppa Italia

Il Selargius conquista l’accoppiata promozione in C1 e Coppa Italia di C2. La squadra di Diana ha battuto in finale a Oristano il Babylon per 7-2. In campionato invece aveva conquistato la promozione, vincendo con largo anticipo il girone A.

Il girone B è stato vinto dall’Happy Fitness Center, ritornato in C1 dopo una sola stagione. Venerdì si era giocata la semifinale di coppa proprio tra Selargius e Happy Fitness, con il successo selargino ai supplementari per 6-4. Era terminata ai supplementari anche l’altra semifinale tra Cus Cagliari e Babylon. Ad avere la meglio sono stati i sassaresi per 8-6. Sabato si è giocata a Ussana la finale della Coppa Italia di Serie D con il trionfo dell’Isili Futsal per 2-1 sul Sulcis Futsal Perdaxius.