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07 aprile 2026 alle 00:33

Salvezza e spareggi: cinque posti da assegnare 

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Una tra Ossese e Ilvamaddalena salirà in Serie D (magari entrambe, come già un anno fa capitò a Budoni e Monastir); il Sant’Elena è già retrocesso in Promozione e la Ferrini Cagliari è a un passo dal seguirne la sorte.

A tre giornate dalla fine dunque restano da assegnare cinque posizioni: quella che porta alla seconda retrocessione diretta, le due che obbligano a disputare i playout e le due che invece consentono di giocare i playoff, perché in quest’ultimo caso altrettante caselle hanno già un titolare (una sarà occupata dalla Nuorese, a meno di rimonte inattese verso il primo posto, l’altra da una tra Ilva e Ossese).

Partendo dal vertice, sono in corsa per gli spareggi il Tempio (quarto a quota 43), il Lanusei e l’Atletico Uri (quinte con 40 punti); in coda la Ferrini è penultima, ha 27 punti e ne dista 4 dai playout che oggi vedrebbero impegnati in una sfida di andata e ritorno Tortolì e Santa Teresa (entrambe a 31 punti), mentre il Villasimius è a +1, il Buddusò a +2, il Calangianus a +3, il Taloro a +4 e le due sulcitane Carbonia e Iglesias a +5 e dunque relativamente sicure.

Per i playoff è decisivo il match di domenica tra Uri e Tempio; i galletti poi sfidano in casa il Sant’Elena e in trasferta il Tortolì; l’Atletico va a Carbonia e quindi ospita il Santa Teresa; il Lanusei gioca a Ossi, in casa con l’Iglesias e va a Cagliari con la Ferrini. Tempio e Uri sembrano partire avanti rispetto agli ogliastrini ma sarà decisivo il piazzamento finale, perché lo spareggio tra seconda e quinta non si disputerà se il distacco tra loro fosse di almeno 9 punti. E oggi è di 12.

Nelle retrovie alla Ferrini serve quasi un miracolo per recuperare il gap: va a Carbonia, attende l’Uri e chiude a La Maddalena. Il Tortolì a sua volta ha un calendario complicato: ospita domenica la Nuorese, scende in campo a Buddusò e infine gioca tra le mura amiche col Tempio. Il Santa Teresa va a Iglesias, ospita il Taloro e gioca a Uri. Il Villasimius scende in campo a Calangianus, attende l’Ilva e chiude a Iglesias. Il Buddusò infine comincia dalla trasferta con l’Ilva, gioca in casa col Tortolì (sfida diretta) e conclude in casa col Taloro sicuramente già salvo.

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