Salvezza e playoff, via allo sprint finale 

Otto partite al termine della stagione e il futuro delle sarde in Serie D è ancora da scrivere. Nella speranza che il risultato sia positivo, perché tre squadre su quattro rischiano di restare coinvolte nella bagarre dei playout. In un caso il timore è la retrocessione diretta. Così a partire da questa domenica, e nelle successive sette gare, per evitare un assottigliamento che sarebbe negativo per l’intero movimento regionale la pattuglia dei 4 Mori deve cominciare a macinare punti così da allontanare lo spettro Eccellenza; con l’eccezione, al momento, dell’Arzachena, che invece non è distante dalla zona playoff. Il rendimento della formazione allenata da Nappi, ex calciatore di buon livello e dunque capace di guidare i propri uomini in un torneo tanto competitivo, lascia alcuni dubbi sulla possibilità che il traguardo possa essere centrato in questa stagione; però il calcio è sport che vive anche di momenti, e se i galluresi dovessero cavalcare l’onda giusta, chissà.

Zona rossa

Ben altre preoccupazioni attanagliano Ilvamaddalena, Atletico Uri e Cos rispettivamente penultima, undicesima e decima in classifica. Sotto la squadra dell’arcipelago c’è solo il Pomezia, a una lunghezza (25); ma Uri e Cos si trovano non così lontane, perché hanno incamerato sinora 30 e 32 punti a dispetto di una linea rossa (quella degli spareggi salvezza) che oggi è a 29. Quindi tutto può accadere, e il calendario non pare correre in aiuto. Soprattutto di Atletico e Costa Ogliastra Sarrabus.

Derby e partite

Il club del presidente Stefano Boi domenica giocherà contro il Nola: scontro diretto, l’avversaria è 12esima. Poi sul suo cammino troverà il Sorrento oggi secondo, la Paganese (prima), la Lupa Frascati (sesta), il Cassino (quinto) e il Real Monterotondo (nono). Tra loro, arriverà a Tertenia il Tivoli 16esimo, ma già tra due settimane ci sarà lo scontro fratricida con l’Ilva. I maddalenini a loro volta hanno in programma un altro derby all’ultima giornata (con l’Arzachena) e sfideranno in ordine Cassino, il Monterotondo dopo il derby con la Cos, la Lupa Frascati, il Pomezia (ultimo), il Tivoli, la Vis Artena (ottava). L’Uri domenica incrocerà le scarpette con l’Arzachena, quindi farà visita al Pomezia, ospiterà la Casertana (terza), giocherà in trasferta con Vis Artena e Angri (14esima), attenderà la Palmese (quarta) e chiuderà a Portici (13esima). Infine gli smeraldini, che dopo l’Uri giocheranno contro Cos, Portici, Angri, Aprilia (15esima), Palmese, Nola e Ilva.