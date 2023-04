Salvezza diretta, così la Torres eviterebbe i playout  

Le tre strade della Torres per la salvezza diretta. A due giornate dal termine del campionato, la situazione per la salvezza diretta non è ancora definita, ma comunque i rossoblù hanno buone possibilità di restare in serie C evitando i playout. Il penultimo turno vedrà Scotto e compagni impegnati a Gubbio, contro la quarta forza del girone. Si chiude in casa (si spera definitivamente) contro la Fermana, che solo se vince la prossima gara può sperare di agganciare ancora i playoff, altrimenti sarà senza più obiettivi.

La prima strada per la salvezza diretta è quella che dipende solo dalla formazione di Greco, attualmente a +3 dalla Vis Pesaro, concorrente con la quale non può arrivare a pari merito perché ha scontri diretti negativi (un pareggio e una sconfitta) e quindi è obbligata a fare 4 punti, vale a dire che i rossoblù e compagni devono ottenere una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate. Rassicurante invece il +4 sull'Alessandria, anche perché la Torres ha sui piemontesi una vittoria e un pareggio e quindi in caso di arrivo a pari merito con l'Alessandria è favorita

Le concorrenti

La seconda strada dipende dai risultati delle concorrenti. La Vis Pesaro ha due gare sulla carta più rischiose: trasferta a Cesena e match casalingo contro la Carrarese. Basta un solo pareggio dei pesaresi perché i rossoblù possano evitare i playout anche solo con 2 punti. Sembra quasi condannato a disputare i playout invece il San Donato Tavarnelle, finito a -5 dai sassaresi.

La terza strada è quella finora ignorata, ma si è aperta dopo la penalizzazione di 2 punti inflitta all'Imolese per mancato versamento delle ritenute Irpef del 2022. Il distacco fra Torres e Imolese è quindi salito a 9 punti. Il regolamento prevede che se tra sedicesima e diciannovesima il divario è di oltre 8 punti non si giocano gli spareggi e la penultima retrocede. Giusto per ricordarlo, l'Imolese ospiterà il San Donato Tavarnelle e chiuderà sul campo della Reggiana che se non sarà certa del primo posto, non potrà certo regalare la partita.