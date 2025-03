Salvezza, corsa a cinque 

Il Ghilarza ha già salutato il torneo, il Li Punti (a meno di un’impresa) si appresta a fare altrettanto. Due posti su tre: ne resta uno da assegnare e la lotta per evitare la retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione è affollata. Cinque le squadre coinvolte a tre gare dalla fine, sei se si volesse coinvolgere il Taloro che però ha da gestire un tesoro di cinque punti di margine sulla zona playout.

Bagarre

Il resto è un mischione nel quale, in soli tre punti, si trovano Alghero (27), San Teodoro (28), Carbonia, Ferrini e Barisardo (tutte a 29). In 270’ minuti ciascuna di queste squadre deve trovare la forza di scattare e tagliare il traguardo davanti alle altre per evitare gli spareggi salvezza. E resta la possibilità di un arrivo a pari punti, con la conseguente necessità di giocare uno spareggio prima dello spareggio.

Difficoltà

La Ferrini nell’ultimo periodo ha compiuto una grande rimonta ed è in ottima forma, ma il calendario è complicato. Molto del suo futuro passa dal match di domenica al Frogheri contro la Nuorese, tranquilla a metà classifica, perché poi i cagliaritani giocheranno in casa contro il Monastir (che potrebbe non essere ancora sicuro del secondo posto) e chiuderanno la stagione a Carbonia per uno scontro diretto che potrebbe davvero decidere la stagione. I minerari a loro volta tra pochi giorni affronteranno allo Zoboli un Calangianus che non ha più obiettivi, poi si sposteranno di pochi chilometri per giocare il derby del Sulcis con l’Iglesias al Monteponi, gara crocevia dell’annata, e chiuderanno in casa come detto con la Ferrini.

Calendario

Il San Teodoro può compiere subito uno scatto importante con il Li Punti, condannandolo alla retrocessione, e se poi vincesse la sfida di Alghero sarebbe di fatto salvo rendendo l’ultima gara col Calangianus superflua o quasi. I catalani sono in una posizione simile non fosse per il finale: domenica vanno a Ghilarza (ultimo e retrocesso), poi attendono proprio i galluresi con la necessità di chiudere i conti perché il 13 aprile l’ultima gara li vedrà impegnati col Monastir.

Gli stimoli

Infine il Barisardo, il cui calendario è complicato: subito l’Iglesias in casa, quindi il Villasimius in trasferta e, per ultimo, il Budoni in Ogliastra. Sulla carta due formazioni ostiche e una impossibile, ma nessuna di loro al momento del match avrà più da chiedere qualcosa. E gli stimoli, si sa, sono fondamentali per ottenere risultato. Il Barisardo li avrà, le altre chissà.

