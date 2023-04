«Salveremo la casa del disabile» 

La sfida è stata lanciata, ma bisogna fare in fretta. La casa di Burcei dove ha sempre vissuto un disabile di vent’anni (che chiameremo con un nome di fantasia, Claudio), ed i suoi familiari è finita nella proprietà di creditori che poi l'hanno venduta. Ora il giovane abita ancora con i suoi in questa casa, ma dovrà andare via. Ma c'è chi vuole comprarla attraverso una raccolta di fondi per restituirla ai proprietari originari e consentire a Claudio di viverci con la serenità che merita. Non resta quindi che tentare raccogliendo i soldi necessari per riacquistarla al nuovo proprietario che sarebbe disposto ad un accordo.

La Fondazione

L'iniziativa è stata presa dalla Fondazione Polisolidale onlus nell'ambito dell'azione progettuale “In cammino per il dopo di noi”. La Polisolidale (che ha appunto organizzato la raccolta di fondi per recuperare la casa dai creditori) è l'ente di gestione dei servizi sociali e educativi dei Comuni di Burcei, Sinnai e Maracalagonis e agisce con alcuni soci privati, il Consorzio Progetto sociale e la Cooperativa sociale Ker,

«Claudio - dice il direttore generale della Polisolidale, Antonello Caria – è un ragazzo che non ha mai permesso alla sua disabilità di diventare un ostacolo. Frequenta le scuole superiori, ma rischia di vedere compromesso il proprio diritto al futuro. Nonostante anni di sacrifici, la casa di famiglia - racconta Caria- è diventata proprietà dei creditori che hanno deciso poi di venderla ad altri». Ritenendo che tutti abbiano diritto a un futuro dignitoso, la Fondazione Polisolidale, si è subito mossa a caccia dei fondi necessari per acquistare l'abitazione».

La catena