Salve le pensioni di vecchiaia  

L’impegno c’è, la soluzione ancora no. Anche perché le risorse sono pochissime. E i margini, anche per il futuro, incerti visto che ancora non sono state definite le nuove regole del Patto di Stabilità. Giorgia Meloni si confronta per più di tre ore a Palazzo Chigi con i sindacati - dopo che era slittata la convocazione di venerdì scorso, quando Cgil e Uil erano impegnate nello sciopero - e assicura che il governo è pronto a rivedere la stretta sulle pensioni dei dipendenti pubblici. Non saranno toccati gli assegni di vecchiaia. Per tutti, non solo per i medici. È l’unica certezza al tavolo, che i sindacati lasciano divisi e scontenti. Se la Cisl di Luigi Sbarra apprezza lo sforzo del governo e l’apertura di dialogo, Cgil e Uil confermano la mobilitazione (venerdì nel Sud): «Il governo non cambia la manovra, che resta sbagliata», attacca Maurizio Landini, e si dimostra ancora una volta «insensibile alle piazze», gli fa eco Pierpaolo Bombardieri.

La garanzia

La riunione impegna tutta la mattinata. Salvini deve presentare la manifestazione del 3 dicembre con gli altri partiti di Identità e democrazia, ma trova il tempo di sottolineare la sua soddisfazione per le risorse che la manovra destina alle Infrastrutture, comprese quelle per un nuovo Piano casa, ancora da dettagliare. Al tavolo si parla della revisione del Pnrr (l’Italia incassa poi, nel pomeriggio, anche l’ok alla quarta rata), i ministri intervengono tutti e rifanno il quadro della manovra, ma dopo due ore ancora non si parla di pensioni. I sindacati tutti, chiedono lo stralcio della norma (così come le opposizioni). Eliminarla non si può, costa troppo, è il ragionamento dell’esecutivo, che apre però alle modifiche. Non solo tutelando chi raggiunge i requisiti di vecchiaia - medici e gli altri dipendenti pubblici coinvolti - ma anche, dice Meloni, «garantendo che non ci sia nessuna penalizzazione per chi raggiunge al 31 dicembre i requisiti attualmente previsti».

«Correggere e risolvere»

Nessuno entra nei dettagli, ancora tutti da definire. Ma Meloni assicura che per il comparto sanità (i camici per ora mantengono lo sciopero del 5 dicembre) si sta cercando di andare oltre, studiando «un ulteriore meccanismo di tutela in modo da ridurre la penalizzazione all’approssimarsi all’età della pensione di vecchiaia». «Correggere e risolvere» è l’impegno. Ma di qui alla presentazione del maxi emendamento alla manovra ancora un po’ di tempo c’è, anche se il tentativo sarà di chiudere in tempo per la conferenza stampa della premier di fine anno, fissata il 21 dicembre. Prima va definito il pacchetto di modifiche al decreto anticipi, atteso fino a tarda sera in Senato tra le proteste delle opposizioni. Anche perché alcune delle proposte di governo e relatori «sono onerose», mentre l’impegno era di concentrarsi sugli emendamenti ordinamentali.

