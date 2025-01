Salve anche le due edicole e il fioraio 

Non sono solo fondamentali, sono «una ricchezza per la città e un “pezzo” determinate del tessuto produttivo di Cagliari che bisogna preservare», dice Roberto Mura, consigliere comunale di Alleanza Sardegna, illustrando ieri in Consiglio un’interrogazione per far luce sul futuro delle due edicole e del negozio di fiori che vivono da sempre nell’area del mercato di San Benedetto, diventate ormai parte del mercato stesso. «Il Comune garantisce la continuità delle due edicole e del negozio di fiori anche con lo spostamento del mercato nella struttura provvisoria di piazza Nazzari», assicura l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. «Sono attività economiche, naturalmente, ma esprimono anche un grande valore identitario per il quartiere e l’intera città. Per questo motivo», dice ancora l’assessore, «il negozio di fiori sarà ricollocato davanti all’ingresso di via Sant’Alenixedda del mercato provvisorio, mentre l’edicola di via Bacaredda sarà riposizionata nella zona della via San Rocco, poco più su, quindi. «Per l’altra, quella di via Cocco Ortu, spiega ancora l’assessore, «gli uffici stanno valutando l’eventuale interferenza che potrebbe avere il cantiere appena arriverà. Alla luce di questa valutazione, insieme con l’edicolante, decideremo la soluzione migliore». ( ma. mad. )

