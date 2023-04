Salvatore, un tifoso esplosivo 

«A quel tempo – racconta il nonnino – lavoravo in una grossa impresa edile, molto organizzata, che aveva in appalto diversi lavori in tutta la provincia di Nuoro, nella quale mi occupavo di mine ed esplosivi; dottor Italo lo sapeva, e quando venne presa la decisione di ampliare, con discrezione, lo spiazzo di Planedda per realizzare un campo sportivo vero e proprio, i dirigenti si rivolsero a me, considerato il massimo esperto nel settore».

E come ogni domenica ha fatto il tifo in particolare per il nipote Cristiano, attaccante dei nerazzurri, 33 anni, che a fine partita lo ha voluto al suo fianco per la classica foto di squadra di fine stagione con alle spalle la tribuna animata dai cori degli Ultras Cuba. Un’emozione speciale che ha portato il tifoso ultranovantenne a rievocare, sorridendo, quella notte del 1965 in cui il medico del paese Italo Foddis - grande appassionato di calcio e primo presidente della allora Libertas Baunese – aveva bussato alla porta di casa sua chiedendo una collaborazione “esplosiva”.

«Quando a metà degli anni Sessanta ho procurato l’esplosivo per ampliare lo spiazzo di Planedda dove si stava realizzando il campo non pensavo certo che quasi sessant’anni dopo sarei stato in tribuna a vedere le partite della Baunese». Con i suoi 94 anni compiuti a dicembre Salvatore Carta, classe 1928, domenica scorsa era il tifoso più attempato presente in tribuna al Planedda, in occasione dell’ultima giornata di campionato della Baunese.

Foto

Mine

Una mina qui e una mina là ed ecco che lo spiazzo fuori Baunei, a nord del paese, a due passi dalla carrareccia che porta a Triei, grazie all’esplosivo procurato da Salvatore Carta si trasforma in un rettangolo di circa 60 metri per 40 metri, sufficiente almeno per poter organizzare tornei di calcio in collaborazione con i paesi vicini. «In passato non ho seguito più di tanto la Baunese, ma da quando ci gioca mio nipote Cristiano ho assistito a tante partite – spiega il nonnino tifoso – e ogni volta che quest’anno sono andato a Planedda la Baunese ha vinto; ma non è bastato per vincere il campionato».

