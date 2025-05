Salvatore, rinascita dopo il cancro 

Ha compiuto 9 anni lo scorso 26 Aprile, circondato dall’affetto di amici e familiari nella sua casa di Orgosolo, il piccolo Salvatore Carta. Per lui un’attesa rinascita, dopo un’importante battaglia con la vita.Per Salvatore, alunno delle scuole elementari, nel 2021, la diagnosi di un nefroblastoma infantile, oggi superato, dopo un lungo tour fra gli ospedali sardi e della Penisola.A raccontare del percorso di cure, i genitori Gianni Carta e Maria Luisa Rubanu che, tengono vivi i ricordi di due anni nelle corsie ospedaliere: «A novembre 2021 – raccontano entrambi – Salvatore ha manifestato dei sintomi che ci hanno allarmato, fra forte stanchezza e vomiti. Ci siamo, così, affidati ad uno studio radiologico che, dopo un’ecografia rivelò una massa sospetta».

Ma è recandosi al pronto soccorso pediatrico del San Francesco di Nuoro, che emerge un quadro preoccupante: «I medici - aggiungono Carta e Rubanu - ci hanno confermato che Salvatore aveva un tumore, trasferendoci al reparto di oncoematologia pediatrica del Microcitemico di Cagliari».

Il percorso

Ed è qui che la famiglia Carta, seppur scossa, inizia un lungo percorso al fianco del figlio: «A Cagliari – dicono mamma Maria Luisa e papà Gianni - Salvatore ha effettuato un ciclo di chemioterapia, per poi essere trasferito alla Clinica Universitaria Pediatrica di Padova, dove è stato asportato il tumore. Una volta terminato il ricovero, siamo poi ritornati in Veneto per un successivo mese e mezzo di radioterapia».

Nel dicembre 2022 la svolta, col trapianto di cellule staminali all’ospedale Microcitemico: «A Cagliari, Salvatore - proseguono i genitori - ha continuato le cure, assistito da specialisti altamente qualificati. Tanti bambini purtroppo non ce l’hanno fatta e noi continuiamo a lottare per loro».

L’incontro

Ma è durante i mesi di ricovero cagliaritano che Salvatore, conosce il suo supereroe preferito, con cui nasce un’amicizia indissolubile: «Spesso – racconta, mamma Maria Luisa – veniva a trovarci il volontario Salvatore Monni, travestito da Batman. Ha aiutato nostro figlio e tanti bambini nei momenti più difficili, infondendo loro speranza. Gesti che non dimenticheremo, insieme a quelli di sanitari e compaesani che ci hanno sostenuto nei mesi fuori casa».

E per Salvatore Carta, quello dei giorni scorsi, un compleanno speciale con l’arrivo di Batman a casa: «Dopo un periodo in cui ho affrontato dei problemi di salute - racconta Salvatore Monni - ho deciso di raggiungere Orgosolo per riabbracciare Salvatore. Vederlo felicissimo mi ha scaldato il cuore. Dietro la maschera di supereroe c’è un uomo che non smette mai di emozionarsi ai sorrisi dei più piccoli».

La solidarietà

Per questo, lo sguardo di mamma Maria Luisa e papà Gianni è al futuro: «La diagnosi certa della guarigione arriverà solo dopo 5 anni. Il sogno resta quello di veder crescere nostro figlio sano e forte, applicando i valori che cerchiamo di trasmettergli».

Ma la mente di entrambi va anche alle famiglie dei più piccoli che affrontano più patologie: «Alle mamme e papà che vivono queste esperienze - concludono - diciamo di non arrendersi mai e lottare. In Sardegna abbiamo delle eccellenze, come il Microcitemico, di cui andar fieri».

Non nasconde la commozione Maria Agostina Frogheri, docente di matematica del piccolo Salvatore: «Durante il periodo di assenza dalle lezioni, il nostro pensiero è sempre stato per lui. Riaverlo in classe è un motivo di gioia, soprattutto per i suoi coetanei».

