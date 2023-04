Salvatore Picconi nuovo assessore a Cultura e turismo 

C’è un nome nuovo nella squadra di governo del Comune di Nuoro. Si tratta di Salvatore Picconi, consigliere di maggioranza della lista del sindaco che è stato incaricato dal primo cittadino Andrea Soddu della guida dell’assessorato al Turismo e alla cultura. Ma non è la sola novità.

Dopo la frattura tra Soddu e il presidente del Consiglio Sebastian Cocco, Maria Boi lascia Italia in Comune e raggiunge Gabriella Boeddu nel gruppo misto. Un passaggio che arriva proprio a pochi giorni dalla votazione in Consiglio del bilancio di previsione (passato in commissione), tappa attesa dagli osservatori politici per la verifica dei voti della maggioranza. La Boi, ex assessora alla Polizia locale nella prima consiliatura Soddu, unico assessorato che dopo la crisi il sindaco ha tenuto per sé, ritorna quindi pienamente in maggioranza. Al posto del nuovo assessore Picconi entra in Consiglio il primo dei non eletti: Stefano Mattu.

Picconi, 46 anni, nuorese, funzionario di banca e consigliere comunale eletto nel 2020 nella lista Andrea Soddu Sindaco da ieri è già al lavoro. «Sono certo - afferma il primo cittadino - che lo porterà avanti con la massima dedizione e serietà. Negli ultimi anni trascorsi tra i banchi del Consiglio comunale ha maturato l’esperienza necessaria per svolgere al meglio l’impegno che lo attende».

«È per me un grande onore ricoprire questo incarico - afferma il neo assessore -, lavorerò con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che cultura e turismo sono settori di grande rilevanza per il passato, il presente e il futuro della nostra città». Picconi rivolge anche parole di elogio per il suo predecessore, Luigi Crisponi.

Sull’addio ad Italia in Comune invece Maria Boi parla di «una decisione sofferta ma necessaria poiché - spiega - non condivido più la linea politica, di cui francamente non comprendo le finalità, ultimamente intrapresa dal gruppo. L’iniziativa di un Intergruppo di maggioranza, nata concordemente per sollecitare l’operatività del sindaco e della Giunta, si è arroccata in posizioni che nulla hanno a che fare con la responsabilità nei confronti della città».