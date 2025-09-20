Salvatore Mereu vince a Roma Visioni Sarde ’25 

Si è chiusa a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, con la cerimonia di premiazione, la XII edizione di Visioni Sarde che quest’anno vede trionfare il cortometraggio “Su cane est su miu” di Salvatore Mereu. Il regista si aggiudica il Primo Premio, intitolato a Paolo Pulina, l’indimenticato esponente della Fasi scomparso nel 2024. Commossa, ha consegnato il premio Marinella Mirinino, vedova di Paolo.

«Particolarmente apprezzate - si legge nella motivazione - la sensibilità e la verità con le quali vengono descritte le dinamiche della costruzione identitaria maschile; la ricerca di rispetto, l’affermazione del sé, i giochi di potere e l’assunzione della figura del capo all’interno del gruppo sociale. Il tutto senza dimenticare di descrivere la dicotomia tra il disagio personale e il desiderio di essere apprezzati e accolti a tutti i costi, a volte a scapito di un pezzo di noi stessi. Poetica la scena finale dove il gioco nell’acqua ristabilisce gli equilibri e quasi sana le acredini. Splendida la fotografia di Francesco Piras». La giuria ha deciso di assegnare anche due menzioni speciali. Una è andata a “Ajò West” di Sara Corbioli, l’altra è stata assegnata a “Infanzia e gioventù di Gramsci” del regista Paolo Zucca e del collettivo Mira, ovvero Alessandra Atzori e Milena Tipaldo.

