VaiOnline
Cortometraggi.
21 settembre 2025 alle 00:12

Salvatore Mereu vince a Roma Visioni Sarde ’25 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è chiusa a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, con la cerimonia di premiazione, la XII edizione di Visioni Sarde che quest’anno vede trionfare il cortometraggio “Su cane est su miu” di Salvatore Mereu. Il regista si aggiudica il Primo Premio, intitolato a Paolo Pulina, l’indimenticato esponente della Fasi scomparso nel 2024. Commossa, ha consegnato il premio Marinella Mirinino, vedova di Paolo.

«Particolarmente apprezzate - si legge nella motivazione - la sensibilità e la verità con le quali vengono descritte le dinamiche della costruzione identitaria maschile; la ricerca di rispetto, l’affermazione del sé, i giochi di potere e l’assunzione della figura del capo all’interno del gruppo sociale. Il tutto senza dimenticare di descrivere la dicotomia tra il disagio personale e il desiderio di essere apprezzati e accolti a tutti i costi, a volte a scapito di un pezzo di noi stessi. Poetica la scena finale dove il gioco nell’acqua ristabilisce gli equilibri e quasi sana le acredini. Splendida la fotografia di Francesco Piras». La giuria ha deciso di assegnare anche due menzioni speciali. Una è andata a “Ajò West” di Sara Corbioli, l’altra è stata assegnata a “Infanzia e gioventù di Gramsci” del regista Paolo Zucca e del collettivo Mira, ovvero Alessandra Atzori e Milena Tipaldo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda