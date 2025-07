Salvatore Mereu in concorso a Locarno 

Salvatore Mereu sbarca in Svizzera. Ieri, il Locarno Film Festival ha annunciato la selezione Pardi di Domani 2025, e tra i titoli in concorso spicca “Su cane est su miu” (The Dog Is My Dog) del cineasta sardo.

Mereu, che per il suo film si è ispirato a un breve racconto dello scrittore e giornalista Salvatore Cambosu, avrà di fronte una concorrenza agguerrita: l’edizione presenta 40 prime mondiali, provenienti da tre concorsi e 25 paesi. In gara (tra gli altri) per i Corti d’autore “Une fenêtre plein sud” (A South Facing Window) della regista mongola Lkhagvadulam Purev-Ochir, “Slet 1988” della serba Marta Popivoda, “A Very Straight Neck” del nippo-americano Neo Sora, “Cairo Streets” dello scrittore marocchino Abdellah Taïa, Prix Décembre per Les bastion des larmes, “Histerični napad smeha” (Hysterical Fit of Laughter) del duo serbo-croato Matija Gluščević e Dušan Zorić, “Nang Norn” (The Sleeping Beauty) della laotiana Mattie Do, “Solitudes” del canadese Ryan McKenna, “Index” del romeno Radu Muntean e “Späternte” (Late Harvest) di Katharina Huber, già premiata a Locarno nel 2023 come miglior regista emergente con “Ein schöner Ort”. Nata per favorire il dialogo fra tradizioni e generazioni e sostenere i registi del futuro, per la missione del Locarno Film Festival – in programma quest’anno dal 6 al 16 agosto – Pardi di Domani è considerata un pilastro. La sezione traccia una panoramica delle possibili direzioni del cinema, sottolineando – se ancora ce ne fosse bisogno – come il formato breve possa essere una preziosa fonte di ispirazione anche per autori affermati. Come Mereu. (i. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA