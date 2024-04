Salvatore Floris nominato commendatore 

La lettera del prefetto è arrivata poche settimane fa: “Gentile commendatore, mi è particolarmente gradito comunicarle che il Presidente della Repubblica, con decreto del 27 dicembre 2023, le ha conferito l’onorificenza di “Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana”. Nel formularle le più vive felicitazioni per l’onorifica distinzione, le comunico che potrà ritirare la suddetta onorificenza in data da concordare, oppure in occasione di una pubblica cerimonia unitamente agli altri insigniti residenti in provincia”.

Floris è stato colonnello medico nell’esercito, ha diretto l’ospedale militare di Cagliari, è medico della Federazione italiana giuoco calcio, si occupa di volontariato. E stato consigliere comunale ed è stato candidato alle ultime elezioni regionali con la Lega, ma non è stato eletto.

RIPRODUZIONE RISERVATA