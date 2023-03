Salvatore e Benedetta brillano ai tricolori di ballo latino americano 

I due ballerini di Selargius - Salvatore Frau, 20 anni, e Benedetta Farris, 17 - si confermano tra i migliori del panorama italiano di ballo latino americano.

Durante l’ultima competizione organizzata dalla Federazione danza sportiva - svolta a febbraio a Riccione - le due giovani promesse del ballo hanno portato a casa riconoscimenti prestigiosi: per il 20enne la medaglia di bronzo nella categoria over 17 per la disciplina latin show - riconfermando per il terzo anno consecutivo la sua presenza nella Nazionale italiana di danza sportiva - oltre ai 5 titoli di campione italiano. Quinto posto per Benedetta Farris, e anche per lei l’accesso nella Nazionale, e di fatto - insieme a Salvatore Frau - sono gli unici atleti sardi del club azzurro che rappresenteranno l’Italia ai campionati europei e mondiali. Ma non sono gli unici atleti della palestra Numero Uno latin empire: anche Francesca Spiga e Alessia Rocca sono riuscite a conquistare il titolo di campionesse italiane nel latin style. «Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi», dice l’insegnate di ballo Marika Impera, «non è sempre stato facile ma non abbiamo mai mollato, e oggi posso dire che quei sacrifici sono stati ripagati».

