Salvatore da Horta, il frate dei miracoli che scelse Cagliari  

Nato in Catalogna nel dicembre del 1520, «è il 3 maggio 1541 quando il ventenne Salvatore bussa alla porta del convento dei frati alla periferia di Barcellona. Nelle sue mani nessun’altra credenziale che il desiderio e questa certezza interiore. Al padre Ministro Provinciale, bastarono quegli occhi. Finalmente frate Minore nell’Ordine di San Francesco di Assisi, il giovane novizio conquistò la comunità, letteralmente «incantata dalla sua amabilità di uomo semplice, dolce e remissivo. Ogni notte, al termine del Mattutino, usava trattenersi ancora in adorazione e spesso flagellarsi anche a sangue per sentirsi partecipe del martirio di Cristo. Ma senza mai assumere gli atteggiamenti di chi vuole apparire diverso dagli altri».

Le guarigioni erano la sua specialità: i cronisti di allora raccontano di migliaia di ammalati risanati in un colpo solo. Nei due anni che stette a Cagliari, dal 1565 al 1567, la sua sola presenza attirava in città (che ne conserva le spoglie nella chiesa di Santa Rosalia) pellegrinaggi di dimensioni sbalorditive, con folle che si imbarcavano per la Sardegna nella speranza di essere da lui miracolate».

Per lui Cagliari fu il porto finale, l’approdo sereno dopo una vita segnata da miracoli e guarigioni, come mai nessun altro nella storia della Chiesa. Per anni fu costretto a peregrinare da un convento all’altro: ovunque veniva trasferito erano sempre prodigi, folle osannanti ma anche nuove inimicizie. Fu denunciato alla Santa Inquisizione, ma persino il temibile t ribunale dovette arrendersi davanti a questa pura e cristallina santità. Di sa n Salvatore da Horta (a cui è dedicato il volume da domani in uscita con L’Unione Sarda) è scritto che «per trovare qualcosa di simile, bisogna tornare alla Chiesa degli Atti degli Apostoli».

Per lui Cagliari fu il porto finale, l’approdo sereno dopo una vita segnata da miracoli e guarigioni, come mai nessun altro nella storia della Chiesa. Per anni fu costretto a peregrinare da un convento all’altro: ovunque veniva trasferito erano sempre prodigi, folle osannanti ma anche nuove inimicizie. Fu denunciato alla Santa Inquisizione, ma persino il temibile t ribunale dovette arrendersi davanti a questa pura e cristallina santità. Di sa n Salvatore da Horta (a cui è dedicato il volume da domani in uscita con L’Unione Sarda) è scritto che «per trovare qualcosa di simile, bisogna tornare alla Chiesa degli Atti degli Apostoli».

Le guarigioni erano la sua specialità: i cronisti di allora raccontano di migliaia di ammalati risanati in un colpo solo. Nei due anni che stette a Cagliari, dal 1565 al 1567, la sua sola presenza attirava in città (che ne conserva le spoglie nella chiesa di Santa Rosalia) pellegrinaggi di dimensioni sbalorditive, con folle che si imbarcavano per la Sardegna nella speranza di essere da lui miracolate».

“Figlio” di san Francesco

Nato in Catalogna nel dicembre del 1520, «è il 3 maggio 1541 quando il ventenne Salvatore bussa alla porta del convento dei frati alla periferia di Barcellona. Nelle sue mani nessun’altra credenziale che il desiderio e questa certezza interiore. Al padre Ministro Provinciale, bastarono quegli occhi. Finalmente frate Minore nell’Ordine di San Francesco di Assisi, il giovane novizio conquistò la comunità, letteralmente «incantata dalla sua amabilità di uomo semplice, dolce e remissivo. Ogni notte, al termine del Mattutino, usava trattenersi ancora in adorazione e spesso flagellarsi anche a sangue per sentirsi partecipe del martirio di Cristo. Ma senza mai assumere gli atteggiamenti di chi vuole apparire diverso dagli altri».

Il pranzo degli Angeli

Durante l’anno di noviziato accadde un fatto illuminante che lo rivelò dotato di carismi soprannaturali.«Nella festa del Nome di Gesù si offriva un grande pranzo ai benefattori del convento, compreso il Viceré. La notte prima, il frate cuoco si ammalò e chiese a frate Salvatore di sostituirlo. Ma il giorno dopo, all’ora del pranzo il Padre Guardiano trovò cucina e refettorio chiusi. Deciso a cacciare Salvatore dal noviziato, lo trovò assorto in preghiera: non cercò attenuanti e disse che gli era semplicemente uscito di mente. In preda all’ira il Padre Guardiano ritornò in refettorio e vide i tavoli imbanditi per un “pranzo ottimamente preparato”, dicono le fonti storiche. Il buon Dio vi aveva provveduto. La vita religiosa di fra Salvatore sarà costellata da una serie di trasferimenti, da un convento all’altro. Un biografo del ‘600 così scrive: «Giunsero ad Horta, in un sol giorno, diecimila persone. Tutti, o quasi, i malati, furono sanati, a un cenno di Salvatore e con il Segno della Croce». A Reus «duemila persone invasero il convento. Il Padre Guardiano fu costretto a chiamare il Santo che sanò tutti. La chiesa fu trovata piena di grucce, fasce e bende lasciate dai malati guariti».

La morte a Cagliari

Nel 1565 arriva a Cagliari. Un giorno fu visto, per più di 3 ore, elevato da terra; chi poté assistere all’estasi non capì che presto sarebbe arrivata la sua morte. Agonizzante, all’arcivescovo e al Viceré assicurò la protezione di Cagliari. Era il 18 marzo 1567. Il giorno da lui indicato per l’ingresso in Paradiso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata