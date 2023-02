Salvato respinge anche la delusione: contro l’Alessandria è stato decisivo  

Salvato è alla seconda stagione con la Torres. Prelevato dopo la vittoria della serie D col Monterosi, ha ottenuto la vittoria nei playoff promozione con la squadra sassarese confermandosi il migliore del campionato nel ruolo. Quest’anno il debutto tra i professionisti. Non semplice, eppure sono decisamente in maggioranza le gare nelle quali Salvato è risultato una sicurezza.

Alessio Salvato, cresciuto nel mito di Buffon («per me il più grande portiere di sempre») ci ha messo solo cinque giorni a riprendersi dalla papera che ha trasformato la vittoria di Siena in un pareggio. Contro l’Alessandria è stato determinante per conservare la vittoria con un intervento prodigioso sul colpo di testa di Cori.Niente male come dimostrazione di carattere da parte di un ragazzo classe 2001.

Sassari. «Un portiere deve essere masochista. Come ruolo può essere paragonato all’arbitro». Parole di Gigi Buffon, che aggiunse: «Il portiere ha il potere di comandare ma può solo subire gol, non può segnare, e deve sopportare offese continue. La psicologia dovrebbe studiare questo ruolo così contraddittorio. Per me fare una papera è uno shock. Ci metto giorni a riprendermi».

Dal pianto di Siena all’esultanza di Sassari.

«Nel calcio succede, gli errori ci possono stare, bisogna essere bravi a reagire senza buttarsi giù. Domenica ho saputo farlo e siamo contentissimi per la vittoria».

Da chi ha avuto aiuto?

«Ci aiutiamo a vicenda, compagni e staff tecnico. Anche la dirigenza ci sta vicino. In questi giorni tutti mi hanno fatto sentire la fiducia. Sono contento di far parte di questo gruppo. I portieri Tore Pinna, Mario Pompili (nello staff) e Pierpaolo Garau mi hanno consigliato come sempre di fare cose semplici e di fare quello che so fare».

La vittoria sull’Alessandria può avervi tolto l’ansia da ultimi minuti?

«Siamo stati bravi a concedere il meno possibile, dobbiamo cercare di gestire ancora meglio i finali».

Dalla serie D alla C, quali le difficoltà?

«La serie C non ha squadre abbordabili, sono tutte avversarie con organici importanti, anche chi sta in coda. Le partite non sono mai scontate».

Obiettivo di quest’anno?

«Vorrei e vorremmo fosse la salvezza diretta: Ma se la raggiungiamo presto possiamo metterci altri obiettivi».

Un nome che ha fatto grande impressione?

«Come squadra la Reggiana. Come giocatori Lanini della Reggiana e anche Ragatzu dell’Olbia».

Com’è il secondo anno a Sassari?

«Molto tranquillo e sereno, anche se sono cambiati molti compagni, sono sempre ragazzi davvero speciali. Mi sento molto più a mio agio, anche se devo dire che Sassari è stata una città accogliente da subito, vivo però con più spensieratezza».

I suoi hobby?

«Mi piace molto chiacchierare non solo di calcio ma anche di vita privata coi compagni. In casa siamo quattro con Tesio, Ferrante e Ruocco. E facciamo anche partite alla playstation».

Domenica c’è il derby con l’Olbia, sensazioni?

«Prepareremo una partita importante, è un derby e la classifica non conta, sappiamo il valore dell'Olbia. Sarà una bella gara da giocare e dobbiamo essere bravi a portare gioia al nostro popolo».

All’andata solo un pareggio...

«Facemmo una grandissima partita ma venimmo beffati nel finale, ma ormai è passata e pensiamo solo a domenica».

