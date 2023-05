Salvato in guerra:  l’abbraccio tra discendenti  

PIACENZA. Una lettera al quotidiano “Libertà” di Piacenza ha permesso di riannodare i fili di una vicenda a lieto di ottant’anni fa. Il falegname Angelo Brigati (classe 1908, morto nel 1984 a 76 anni) fu sorpreso a Roma dall’8 settembre e salì su un treno in partenza da Roma Termini per tornare a casa. Inseguito dai nazisti, fu salvato dalla passeggera Maria De Angelis, che aveva in braccio la figlia neonata: lo nascose sotto la panca di legno del sedile e lo coprì con la sua ampia gonna e una coperta militare per poi iniziare ad allattare la figlioletta. La secondogenita della donna, Cesarina Regoli, andrà a vivere a Piacenza dove farà l’educatrice in un asilo nido. Tra i bambini di cui si prende cura c’è il bis nipote di Angelo, ma il legame che li unisce è emerso solo nei giorni scorsi dalla lettera scritta a Libertà per il 25 Aprile. Le famiglie si conoscono da tempo e vanno a messa nella stessa chiesa, a Fornello di Ziano, ma solo ora sanno quale ruolo reciproco hanno avuto 80 anni fa.

