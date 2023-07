Salvato grazie al defibrillatore 

«Mi sento poco bene», poi il collasso davanti agli occhi increduli degli amici mentre trascorreva un mattina di svago al mare.

È successo ieri verso l’ora di pranzo nel campo di beach tennis davanti allo stabilimento Altamarea, nel litorale quartese: protagonista un turista di 50 anni, che ha accusato un malore mentre giocava a beach tennis, poi salvato grazie all’intervento del bagnino che lo ha rianimato con il defibrillatore.

Il malore

Sembrava una mattina d’estate come tante, a parte il caldo torrido che ha fatto schizzare la colonnina di mercurio sopra la media stagionale. «Intorno a mezzogiorno all’improvviso un collega ci hanno avvisato che una persona si era sentita male mentre giocava a beach tennis», racconta poco dopo il salvataggio Giuseppe Gabriele Murru, bagnino dello stabilimento Altamarea e referente del tratto di spiaggia, «sono volato a prendere il defibrillatore e mi sono precipitato al campo».

C’era chi stava già praticando il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, «a quel punto ho aperto il defibrillatore, posizionato le piastre sul petto dell’uomo, fatto allontanare tutti e dato la prima scarica». Dopo pochi secondi il cinquantenne ha ripreso a respirare autonomamente, poi sono arrivati i volontari del 118 che lo hanno soccorso, portato a bordo dell’ambulanza e trasportato all’ospedale più vicino per gli accertamenti medici del caso.

Defibrillatore decisivo

Turista salvato grazie alla prontezza, e alla formazione, del bagnino. Ma Murru non vuole essere definito un eroe. «Ho fatto solo il mio dovere», dice, «sicuramente ho cercato di intervenire nel minor tempo possibile, credo siano trascorsi pochi secondi fra il momento in cui sono arrivato e la prima scarica che fortunatamente è bastata a rianimarlo». Così come è stata fondamentale la presenza di un dispositivo salvavita nello stabilimento. «Senza sarebbe stato molto difficile salvarlo», ammette, «l’uomo era ormai diventato viola, e con il massaggio cardiaco manuale non riusciva a respirare da solo».

Dispositivi nei chioschi

Momenti di paura vissuti anche dal titolare dello stabilimento quartese, Gianni Murru, papà del bagnino-eroe. «L’episodio di oggi, fortunatamente a lieto fine, dimostra l’importanza di avere un defibrillatore e persone formate che lo sappiano usare. Uno strumento salvavita che abbiamo acquistato noi, ma non sarebbe male», sottolinea Murru, «che, come successo di recente a Cagliari, venisse donato a tutti gli stabilimenti e chioschi del Poetto, magari da parte dell’amministrazione comunale o della stessa Città metropolitana affinché vengano dotati di un defibrillatore anche i colleghi del litorale che al momento non ce l’hanno».

