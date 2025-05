Salvato dopo il grave incidente  

Attimi di paura il 14 maggio nel match tra la rappresentativa provinciale di Nuoro e quella di Sassari, giocato a Bottidda. Un fortuito scontro tra due compagni di squadra ha provocato il grave infortunio del portiere, 15 enne di Dorgali. Il giovane è stato colpito violentemente alla testa con la ginocchiata involontaria di un compagno. È crollato a terra privo di sensi per diversi lunghissimi minuti. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: sono intervenute le ambulanze, i carabinieri e l’elisoccorso. Trasportato d’urgenza in Neurochirurgia a San Francesco, il ragazzo è stato ricoverato con una grave emorragia. Per fortuna, non è stato necessario l’intervento chirurgico. Dopo giorni di monitoraggio, è stato dichiarato fuori pericolo. Dopo l’incidente, come riportato dal giudice sportivo, la gara è stata sospesa. Le operazioni di soccorso sono durate un’ora e per le due squadre - sotto choc - era impossibile proseguire. Sabato il portiere appena dimesso ha fatto una visita alla finale di coppa allievi interprovinciali a Oliena, tra Dorgalese e Folgore. La Dorgalese ha vinto 4-0, dedicandogli la vittoria. Un gesto che racconta lo spirito di squadra e il coraggio di un ragazzo che, dopo aver sfiorato il peggio, ha già voglia di tornare in campo per sostenere i compagni.

