«Salvato dai miei figli e dal terapista» 

«La cosa più importante nel calcio per me è dare tutto quello che puoi. Ma non sempre accade. Ci saranno molti momenti in cui le gambe non funzioneranno. Quando ti svegli sentendoti terribile, pensi che tutti ti odino e che non meriti nemmeno di indossare quella maglia. Mi ha salvato vedere il gioco con gli occhi di un bambino». Il capitano del Brasile, lo juventino Danilo, si confessa a “The Players Tribune”, in vista dell’esordio della Selecao in Copa America. E racconta le emozioni ma anche i momenti bui: «A 24 anni scrissi che avrei voluto lasciare il calcio. Poi ho rischiato anche una ricaduta. Mi hanno salvato i terapisti e i miei figli», spiega. «Nella prima stagione al Real Madrid mi sentivo depresso, perso, inutile. In campo non riuscivo a fare un passaggio di cinque metri. Fuori, non riuscivo a muovermi. La mia passione per il calcio era scomparsa e non vedevo una via d’uscita. Volevo tornare a casa mia, in Brasile, e non giocare più». Poi la rinascita: «Ho dovuto ricordare le mie radici e la gioia di giocare non per fama o denaro, ma per divertimento», dice. «Dopo la pandemia e l’uscita dalla Coppa del Mondo ho iniziato a sfidare me stesso per essere un leader migliore e tutto si è illuminato per me. Quando ho ricevuto la fascia di capitano alla Juventus è stato un grande onore. Ma quando ho ricevuto quella del Brasile, è stato qualcosa immenso, incomparabile».

