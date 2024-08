Salvato da un’ostetrica col massaggio cardiaco 

Il dramma e la speranza si sono intrecciati nei giorni scorsi a Barumini, quando la prontezza di spirito di Luciana Corrias, ostetrica dell’ospedale San Francesco di Nuoro, ha fatto la differenza tra la vita e la morte per un ottantenne alle prese con un arresto cardiaco dopo un lieve incidente stradale. Erano circa le 19.30 mentre la donna si trovava sulla veranda di un bar di Barumini, con la sua famiglia. Un caffè prima proseguire il viaggio verso Oliena. Poi un botto: due auto che si sono scontrate.

L’incidente

A bordo di una vettura c’era un uomo di ottant’anni insieme alla moglie, alla figlia e alla nipotina. Nell’altra macchina una giovane coppia con due bambini. L’impatto non era forte, tutti i passeggeri sembravano inizialmente illesi e hanno immediatamente abbandonato i veicoli, persino l’uomo anziano, che si preoccupava per sua moglie. Ma il caos si è trasformato rapidamente in emergenza: l’anziano ha subito un arresto cardiaco. «Improvvisamente si è accasciato a terra, sembrava svenuto e gli abbiamo sollevato le gambe. - racconta l’ostetrica - in lui ho subito riconosciuto i segni dell’arresto cardiaco, assenza di riflessi pupillari e respiro». Mentre gli altri stavano chiamando i soccorsi, il tempo era fondamentale: «Ho iniziato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che sono durate qualche minuto, ma sembrava un’eternità». Non ha smesso finché l’uomo non ha ripreso a respirare. «Essere d’aiuto verso il prossimo vuol dire anche questo».

Gli aiuti

«Non avrei potuto fare nulla senza l’efficace supporto dei soccorritori, del medico del 118, dell’elisoccorso e delle forze dell’ordine», sottolinea Luciana Corrias, riconoscendo l'importanza del lavoro di squadra in situazioni di emergenza. Con la sua azione tempestiva, ha dimostrato che la formazione e la preparazione possono salvare vite. Spesso si parla di malasanità. Non è questo il caso. La preparazione della professionista è valsa una vita. «La preparazione è fondamentale anche per noi ostetriche, e sarebbe utile che più persone seguissero corsi di primo soccorso. In emergenze come questa, non è necessario essere medici, ma saper eseguire una rianimazione cardiopolmonare è essenziale».

Il sindaco

Il sindaco di Barumini, Michele Zucca, elogia il gesto che reputa «lodevole» perché «facendo tesoro della sua esperienza, ha capito la gravità del momento ed è intervenuta con immediatezza». L’uomo coinvolto nell’incidente è stato trasportato all’ospedale Brotzu con l’elisoccorso. Secondo quanto dice la famiglia, sta bene e ringrazia l’ostetrica per le cure prestate. E per la donna l’orgoglio per avere contribuito a salvare una vita: «La causalità di esserci fermati proprio in quel bar e in quel momento. Sarà stato il cielo a mandarci? Non saprei, ma sono felice che sia finita in quel modo». Luciana Corrias lancia anche un appello e invita tutti a seguire i corsi di primo soccorso.

